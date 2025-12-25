NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq

NVIDIA підписала ліцензійну угоду зі стартапом Groq, який займається розробкою чипів зі штучним інтелектом, отримавши право інтегрувати технології Groq у свої майбутні продукти. Про це пише Bloomberg. Угода дозволить NVIDIA зміцнити позиції на ринку обчислювальних рішень для штучного інтелекту, де її графічні процесори вже стали стандартом для багатьох компаній.

У рамках домовленості частина топменеджменту Groq, включно із засновником стартапу Джонатаном Россом, переходить до NVIDIA, щоб "допомогти масштабувати ліцензовану технологію", тоді як сам Groq збереже незалежність і призначить нового CEO. До слова, Джонатан Росс раніше працював у Google, де був одним із розробників TPU (tensor processing unit), спеціалізованого чипа для задач штучного інтелекту.

​Як пише TechCrunch, Groq розробляє власний тип процесорів - LPU (language processing unit), які, за заявами компанії, можуть запускати великі мовні моделі у 10 разів швидше та споживати вдесятеро менше енергії, ніж традиційні рішення. Ці чипи мають низьку затримку, що забезпечує дуже швидку реакцію на вхідні дані.

​Стартап Groq, який засновано у 2016 році, при оцінці у $6,9 мільярда залучив у вересні цього року $750 мільйонів інвестицій. Отримані кошти компанія планувала використати для розширення потужностей своїх дата-центрів.

Сума угоди наразі не розголошується, однак за даними CNBC, NVIDIA придбає активи Groq на суму близько $20 мільярдів, що може стати найбільшим придбанням в історії компанії.

