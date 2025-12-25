Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq

10:55 25.12.2025 |

Новини IT

NVIDIA підписала ліцензійну угоду зі стартапом Groq, який займається розробкою чипів зі штучним інтелектом, отримавши право інтегрувати технології Groq у свої майбутні продукти. Про це пише Bloomberg. Угода дозволить NVIDIA зміцнити позиції на ринку обчислювальних рішень для штучного інтелекту, де її графічні процесори вже стали стандартом для багатьох компаній.

У рамках домовленості частина топменеджменту Groq, включно із засновником стартапу Джонатаном Россом, переходить до NVIDIA, щоб "допомогти масштабувати ліцензовану технологію", тоді як сам Groq збереже незалежність і призначить нового CEO. До слова, Джонатан Росс раніше працював у Google, де був одним із розробників TPU (tensor processing unit), спеціалізованого чипа для задач штучного інтелекту.

​Як пише TechCrunch, Groq розробляє власний тип процесорів - LPU (language processing unit), які, за заявами компанії, можуть запускати великі мовні моделі у 10 разів швидше та споживати вдесятеро менше енергії, ніж традиційні рішення. Ці чипи мають низьку затримку, що забезпечує дуже швидку реакцію на вхідні дані.

​Стартап Groq, який засновано у 2016 році, при оцінці у $6,9 мільярда залучив у вересні цього року $750 мільйонів інвестицій. Отримані кошти компанія планувала використати для розширення потужностей своїх дата-центрів.

Сума угоди наразі не розголошується, однак за даними CNBC, NVIDIA придбає активи Groq на суму близько $20 мільярдів, що може стати найбільшим придбанням в історії компанії.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Nvidia
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес