У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя

Покупців нових смартфонів у Південній Кореї зобов'язали проходити обов'язкову процедуру розпізнавання обличчя. Згідно з місцевими ЗМІ, вимога набула чинності 23 грудня.





Нові правила передбачають, що усі нові користувачі мають підтвердити свою особу за допомогою технології розпізнавання обличчя - незалежно від того, купують вони смартфон в магазині фізично чи віддалено онлайн. Вимога поширюється на трьох основних мобільних операторів Кореї: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також бюджетних провайдерів.

Раніше для активації смартфона корейцям вистачало надання посвідчення особи, тепер - обов'язкове фото обличчя в застосунку автентифікації PASS. В уряді кажуть, що ці заходи мають запобігти таким шахрайствам, як голосовий фішинг, який часто здійснюють за допомогою смартфонів, активованих за допомогою вкрадених або підроблених ідентифікаційних даних.

У пілоті програми взяли участь 43 мобільні оператори, на решту - систему поширять з 23 березня 2026 року. Корейська влада наголошує, що інформація про обличчя не зберігатиметься та не використовуватиметься для інших цілей, окрім перевірки особи.