Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
08:56 25.12.2025 |
Покупців нових смартфонів у Південній Кореї зобов'язали проходити обов'язкову процедуру розпізнавання обличчя. Згідно з місцевими ЗМІ, вимога набула чинності 23 грудня.
Нові правила передбачають, що усі нові користувачі мають підтвердити свою особу за допомогою технології розпізнавання обличчя - незалежно від того, купують вони смартфон в магазині фізично чи віддалено онлайн. Вимога поширюється на трьох основних мобільних операторів Кореї: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також бюджетних провайдерів.
Раніше для активації смартфона корейцям вистачало надання посвідчення особи, тепер - обов'язкове фото обличчя в застосунку автентифікації PASS. В уряді кажуть, що ці заходи мають запобігти таким шахрайствам, як голосовий фішинг, який часто здійснюють за допомогою смартфонів, активованих за допомогою вкрадених або підроблених ідентифікаційних даних.
У пілоті програми взяли участь 43 мобільні оператори, на решту - систему поширять з 23 березня 2026 року. Корейська влада наголошує, що інформація про обличчя не зберігатиметься та не використовуватиметься для інших цілей, окрім перевірки особи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд