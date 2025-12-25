Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя

08:56 25.12.2025 |

Новини IT

Покупців нових смартфонів у Південній Кореї зобов'язали проходити обов'язкову процедуру розпізнавання обличчя. Згідно з місцевими ЗМІ, вимога набула чинності 23 грудня.


Нові правила передбачають, що усі нові користувачі мають підтвердити свою особу за допомогою технології розпізнавання обличчя - незалежно від того, купують вони смартфон в магазині фізично чи віддалено онлайн. Вимога поширюється на трьох основних мобільних операторів Кореї: SK Telecom, KT та LG Uplus, а також бюджетних провайдерів.

Раніше для активації смартфона корейцям вистачало надання посвідчення особи, тепер - обов'язкове фото обличчя в застосунку автентифікації PASS. В уряді кажуть, що ці заходи мають запобігти таким шахрайствам, як голосовий фішинг, який часто здійснюють за допомогою смартфонів, активованих за допомогою вкрадених або підроблених ідентифікаційних даних.

У пілоті програми взяли участь 43 мобільні оператори, на решту - систему поширять з 23 березня 2026 року. Корейська влада наголошує, що інформація про обличчя не зберігатиметься та не використовуватиметься для інших цілей, окрім перевірки особи.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Корея
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1541
  0,0538
 0,13
EUR
 1
 49,6828
  0,0465
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7714  0,09 0,21 42,3518  0,07 0,16
EUR 49,2561  0,08 0,17 49,9368  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 14:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,03 0,07 42,0700  0,05 0,12
EUR 49,3290  0,24 0,49 49,3520  0,27 0,54

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес