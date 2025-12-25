Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто

BYD ще ближче підійшла до того, щоб заряджання електромобіля за швидкістю не відрізнялося від заправки бензинового авто. Нове відео демонструє, як її електрокар за п'ять хвилин отримує близько 400 км запасу ходу.





Під час презентації нової платформи Super e-Platform у березні генеральний директор BYD Ван Чуаньфу прямо окреслив мету компанії:

"Остаточне рішення - зробити заряджання таким самим швидким, як заправка бензинового автомобіля".

Саме так BYD планує боротися з так званою "тривогою заряджання", яка досі стримує частину водіїв від переходу на електротягу.

Super e-Platform стала першою серійною "повнодоменною 1000-вольтовою архітектурою" для легкових авто. Разом із нею BYD представила Flash Charging Battery - батарею з рекордними параметрами: струм заряджання 1000 А та швидкість 10C. У піковому режимі така система забезпечує потужність до 1 МВт (1000 кВт).

За заявою компанії, це дозволяє електромобілям із цією архітектурою відновлювати до 400 км запасу ходу (за циклом CLTC) лише за 5 хвилин заряджання.

Що важливо, мова йде не лише про експерименти в лабораторних умовах. Першими серійними моделями на базі Super e-Platform стали седан Han L та кросовер Tang L. BYD вивела їх на ринок уже за місяць після анонсу. Стартова ціна становить 219 800 юанів, що еквівалентно приблизно $30 тис.

Із початком масових поставок у Китаї з'явилися й реальні демонстрації швидкості заряджання. У відео, опублікованому в X користувачем Dominic Lee, електромобіль BYD заряджається з потужністю до 746 кВт. За оцінкою, досягнення рівня заряду 70% займає близько 4 хвилин 40 секунд.

За даними BYD, Han L може зарядитися з 10% до 70% за 6 хвилин, а повна зарядка батареї займає близько 20 хвилин. Кросовер Tang L, який також використовує 1000-вольтову архітектуру, додає 370 км запасу ходу за 5 хвилин, а повна зарядка триває приблизно 30 хвилин.

У компанії підкреслюють, що Flash Charging Battery дозволяє електромобілям отримувати такий самий запас ходу, який авто з ДВЗ отримує під час заправки на АЗС, "зрештою скорочуючи час заряджання до часу заправки".