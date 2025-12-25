Фінансові новини
- |
- 25.12.25
- |
- 15:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
11:48 25.12.2025 |
BYD ще ближче підійшла до того, щоб заряджання електромобіля за швидкістю не відрізнялося від заправки бензинового авто. Нове відео демонструє, як її електрокар за п'ять хвилин отримує близько 400 км запасу ходу.
Під час презентації нової платформи Super e-Platform у березні генеральний директор BYD Ван Чуаньфу прямо окреслив мету компанії:
"Остаточне рішення - зробити заряджання таким самим швидким, як заправка бензинового автомобіля".
Саме так BYD планує боротися з так званою "тривогою заряджання", яка досі стримує частину водіїв від переходу на електротягу.
Super e-Platform стала першою серійною "повнодоменною 1000-вольтовою архітектурою" для легкових авто. Разом із нею BYD представила Flash Charging Battery - батарею з рекордними параметрами: струм заряджання 1000 А та швидкість 10C. У піковому режимі така система забезпечує потужність до 1 МВт (1000 кВт).
За заявою компанії, це дозволяє електромобілям із цією архітектурою відновлювати до 400 км запасу ходу (за циклом CLTC) лише за 5 хвилин заряджання.
Що важливо, мова йде не лише про експерименти в лабораторних умовах. Першими серійними моделями на базі Super e-Platform стали седан Han L та кросовер Tang L. BYD вивела їх на ринок уже за місяць після анонсу. Стартова ціна становить 219 800 юанів, що еквівалентно приблизно $30 тис.
Із початком масових поставок у Китаї з'явилися й реальні демонстрації швидкості заряджання. У відео, опублікованому в X користувачем Dominic Lee, електромобіль BYD заряджається з потужністю до 746 кВт. За оцінкою, досягнення рівня заряду 70% займає близько 4 хвилин 40 секунд.
За даними BYD, Han L може зарядитися з 10% до 70% за 6 хвилин, а повна зарядка батареї займає близько 20 хвилин. Кросовер Tang L, який також використовує 1000-вольтову архітектуру, додає 370 км запасу ходу за 5 хвилин, а повна зарядка триває приблизно 30 хвилин.
У компанії підкреслюють, що Flash Charging Battery дозволяє електромобілям отримувати такий самий запас ходу, який авто з ДВЗ отримує під час заправки на АЗС, "зрештою скорочуючи час заряджання до часу заправки".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
Бізнес
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав
|OpenAI запустила в Україні бюджетну передплату ChatGPT Go за $4
|Необанк Revolut припиняє роботу в Україні: гроші з рахунків можна вивести протягом 60 днів
|Інвестори Electronic Arts підтримали продаж компанії Саудівській Аравії за $55 млрд