США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
09:40 25.12.2025 |
Адміністрація американського президента Дональда Трампа у вівторок, 23 грудня, заявила, що з червня 2027 року введе мита на імпорт китайських напівпровідників.
Про це заявили у торговельному представництві США, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Ця заява з'явилася після річного розслідування імпорту китайських мікросхем до США, розпочатого адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена і проведеного під керівництвом торгового представника США.
"Намагання Китаю домінувати в напівпровідниковій галузі є необґрунтованими і створюють тягар або обмежують торгівлю США, а отже, є підставою для вжиття заходів", - заявили у торговельному представництві.
Відтак з червня 2027 року США введе мита на імпорт китайських напівпровідників за ставкою, яка буде оголошена щонайменше за місяць до цього.
Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.
