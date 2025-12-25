Авторизация

США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му

Адміністрація американського президента Дональда Трампа у вівторок, 23 грудня, заявила, що з червня 2027 року введе мита на імпорт китайських напівпровідників.

Про це заявили у торговельному представництві США, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Ця заява з'явилася після річного розслідування імпорту китайських мікросхем до США, розпочатого адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена і проведеного під керівництвом торгового представника США.

"Намагання Китаю домінувати в напівпровідниковій галузі є необґрунтованими і створюють тягар або обмежують торгівлю США, а отже, є підставою для вжиття заходів", - заявили у торговельному представництві.

Відтак з червня 2027 року США введе мита на імпорт китайських напівпровідників за ставкою, яка буде оголошена щонайменше за місяць до цього.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: США, Китай
 

Бізнес