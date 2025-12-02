Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна оголосила обмін $2,6 млрд ВВП-варантів на євробонди-2032 з коефіцієнтом 1,34

21:29 01.12.2025 |

Економіка

Україна пропонує власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України B із погашенням у 2030-32 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%, йдеться у пропозиції на Ірландській фондовій біржі та у постанові Кабінету міністрів №1554 від 1 грудня.

В ній зазначається, що Україна та спецкомітет власників ВВП-варантів в чергового раунді переговорів з 25 по 30 листопада досягли значного прогресу щодо умов такого обміну, але пошук повної згоди продовжиться найближчими днями, щоб до 5 грудня відобразити результати таких консультацій у відповідних поправках до Меморандуму про обмін.

Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій B буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років, тоді як решта 10% - 1 лютого 2032 року.

Ставка за такими облігаціями складатиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року - 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.

Власники ВВП-варантів, які погодиться на обмін в період раннього терміну згоди - до 12 грудня включно, отримають додатково грошову винагороду 7% ($70 за кожні $1000 номінальної суми ВВП-варантів), тоді як ті, хто зроблять це з 13 по 17 грудня включно - 4,5%.

Нарешті ті, хто не прийме участі в обміну, у разі, якщо він буде затверджений, отримають з сумарним коефіцієнтом 1,36 інші єврооблігації - єврооблігації Б, які були випущені під час реструктуризації єврооблігацій у 2024 році: по 0,68 - єврооблігації із погашенням у 2030 році та у 2034 році, процентна ставка за якими дорівнює нулю до 1 лютого 2027 року, 3% - до 1 серпня 2033 року та 7,75% річних потім.

Зазначається, що кворум для прийняття рішення складає 75% від загальної номінальної суми, та рішення очікується 22 грудня.

В той же час навіть за наявності згоди власників 50% ВВП-варантів, Україна може ініціювати їхній делістинг з біржі.

За даними Франкфуртської фондової біржі ВВП-варанти подорожчали у понеділок на 0,66% - до 92,15% від номіналу. Останній раз дорожче вони коштували ще у жовтні довоєнного 2021 року, після чого в окремі періоди їх вартість падала нижче 20% від номіналу.

Як повідомлялося, представники України з 16 жовтня по 5 листопада провели серію обмежених переговорів із спеціальним комітетом, до якого входять інституційні власники ВВП-варантів, в ході яких сторони безрезультатно двічі обмінялися пропозиціями щодо їх реструктуризації.

Серед власників варантів є хедж-фонди Aurelius Capital Management LP та VR Capital Group. Їх консультують Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP та PJT Partners Inc, тоді як українську сторону консультують White & Case LLP та Rothschild & Co.

За результатами того раунду перемовин Мінфін наголосив, що Україна має намір продовжувати взаємодію з власниками варантів та розглянути всі доступні варіанти їх реструктуризації, що відповідають трьом раніше заявленим цілям: відновлення боргової стійкості відповідно до Програми з МВФ; зобов'язанням, взятим під час реструктуризацією єврооблігацій у серпні 2024 року, щодо належного розподілу тягаря між усіма комерційними вимогами в межах реструктуризації; затвердженим 27 серпня 2024 року урядом мораторієм на виплати за варантами з 31 травня 2025 року до завершення їх реструктуризації.

Повторна пропозиція України в ході тих осінніх переговорів полягала в компенсації за пропущений платіж за варантами за 2023 звітний рік, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року, та обміні варантів на часткову грошову виплату та нову серію суверенних облігацій ("Облігації типу C"). Згідно з пропозицією України, власники ВВП-варантів, які б погодилися на цей варіант реструктуризації, отримали б 6% готівкою та облігації типу B з коефіцієнтом обміну $1,26. Ці облігації мали б бути погашені трьома рівними частинами 30 січня 2030, 2031 та 2032 років. Відсотки за ними сплачувалися б раз на пів року за ставками: на 2026-2027 роки - 2,50%, 2028-2029 роки - 4% та 2030-2032 роки - 6,00%.

В першій пропозиції в цьому раунді переговорів українська сторона пропонувала гасити облігації чотирма рівними частинами до 2033 року та встановити купон на 2030-2033 роки на рівні 5,5%.

Спецкомітет відхилив цю пропозицію України та, у свою чергу, запропонував збільшити грошові виплати - до $150, а випуск облігацій - до $1400 за кожні $1000 умовної вартості варантів. Окрім того власники українських паперів просили наблизити терміни погашення облігацій С на рік та збільшити купон за ними: на 2026-першу половину 2027 року - до 5%, надали до повного погашення у 2031 році - 7,75%.

Порівняно із першою зустрічною пропозицією спецкомітет погодився зменшити купон до середини 2027 року з 6% до 5%, але одночасно запропонував прописати Механізм відновлення права на позов.

Україна у серпні 2022 року один раз вже домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними. Зокрема, відкласти на 14 місяців виплати, що припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено про відтермінування виплати за ВВП-варантами, яка припадала на 31 травня 2023 року й оцінювалася приблизно в $100 млн, до 1 серпня 2024 року, а на її суму було нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, які було випущено у межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму приблизно $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3%, то виплат за паперами не буде. У разі якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо вище 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак із 2021-го до 2025 року платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами всередині країни.

За час обігу вартість ВВП-варантів досягала 110% умовної суми і навіть більше. Але перед повномасштабною агресією РФ у лютому 2022 року та у перший час після неї вона опускалася нижче 20%. Перемога президента Дональда Трампа та надії на швидке завершення війни призвели до того, що курс ВВП-варантів на початку лютого цього року досяг 86,35%, але через розчарування в цих надіях до середини квітня ці інструменти знову подешевшали до 60% від умовного номіналу.

Ще до війни Мінфін України викупив ВВП-варанти загальним номіналом $604,262 млн, а Нацбанк тримає папери ще на $43,839 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3413
  0,0753
 0,18
EUR
 1
 49,3149
  0,4216
 0,86

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9418  0,00 0,00 42,5150  0,02 0,04
EUR 48,7000  0,00 0,01 49,3693  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3400  0,10 0,24 42,3700  0,10 0,24
EUR 49,2665  0,39 0,80 49,2800  0,38 0,77

