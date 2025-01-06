Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки

Послуга надання відтермінування військовозобов'язаним частково відновила свою роботу після тимчасового призупинення через російську кібератаку на реєстри Міністерства юстиції в грудні, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала Черногоренко у Facebook у неділю.

Як повідомлялося, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Пізніше віцепрем'єр Стафанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури. Їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

20 грудня Черногоренко повідомила, що оформлення відстрочки через "Резерв+" тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, вже отримані відстрочки залишаються дійсними і коректно відображаються в застосунку, реєстри Міноборони працюють у штатному режимі.

26 грудня було відновлено тимчасово зупинений через кібератаку сервіс бронювання від мобілізації через онлайн-додаток "Дія".