Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
Послуга надання відтермінування військовозобов'язаним частково відновила свою роботу після тимчасового призупинення через російську кібератаку на реєстри Міністерства юстиції в грудні, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"У Резерв+ відновлено послугу відстрочки для багатодітних батьків", - написала Черногоренко у Facebook у неділю.
Як повідомлялося, 19 грудня Міністерство юстиції України заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.
Пізніше віцепрем'єр Стафанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, що перебувають у компетенції Мін'юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури. Їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до 2 тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
20 грудня Черногоренко повідомила, що оформлення відстрочки через "Резерв+" тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, вже отримані відстрочки залишаються дійсними і коректно відображаються в застосунку, реєстри Міноборони працюють у штатному режимі.
26 грудня було відновлено тимчасово зупинений через кібератаку сервіс бронювання від мобілізації через онлайн-додаток "Дія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
|В Україні планують виготовити 3000 ракет і 30 тисяч дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Підготовку пілотів на F-16 було скорочено: Міноборони розповіло, як цього вдалось досягти
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
Бізнес
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)
|В ЄС офіційно запровадили USB-C як стандарт зарядки для гаджетів
|Український бронеавтомобіль Inguar-3 отримав перші замовлення після успішних тестувань