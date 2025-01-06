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АНАЛІТИКА

Ринок нових авто в Україні диверсифікується: бензин здає позиції дизелю, гібридам і EV

16:14 06.01.2025 |

Транспорт

 

У 2024 році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових легковиків, повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їхня ринкова частка відносно 2023 року зменшилася на сім відсоткових пунктів - до 40%. Тоді як у 2022 році вона становила 57%.

Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.

Також збільшилася частка електромобілів з 12% до 14,5% (у 2022-му вона зросла на шість відсоткових пунктів).

На автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО), як і раніше, припало менше ніж один відсоток продажів нових авто.

Найпопулярнішими моделями 2024 року за сегментами стали:

→ Mazda CX5 (серед бензинових авто),
→ Renault Duster (серед дизельних авто),
→ Toyota RAV-4 (серед гібридних авто),
→ Volkswagen ID.4 (серед електромобілів),
→ Hyundai Tucson (серед авто з ГБО).

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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