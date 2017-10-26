Попытки зарегистрировать фиктивный НДС резко увеличились - Минфин

Министерство финансов Украины фиксирует резкое увеличение попыток по возмещения фиктивного налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщил министр финансов Александр Данилюк в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Это выглядит как скоординированные действия против интересов государства... Я поставил задание исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы разобраться, провести расследование там, где есть концентрация таких правонарушений. В первую очередь, в Киеве. На время расследования - отстранить руководство Киевской Государственной фискальной службы от исполнения обязанностей, чтобы проверить все и не допустить влияния на этот процесс", - сказал министр.

Он отметил, что две трети фиктивного НДС проходят через Киев.

Министр также добавил, что поручил исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану разработать механизм ротации глав областных ГФС, чтобы разорвать возможные коррупционные связи на местах.

"Этот механизм действует во многих странах", - отметил он.