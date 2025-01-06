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Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський

08:43 06.01.2025 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що будь-яка домовленість щодо припинення вогню з РФ обов'язково має передбачати гарантії безпеки для України.

"Ми хочемо сталого миру для України, ми повинні зробити так, ceasefire, обмін людей і потім дипломатично повернути всі території. І ми будемо дипломатією це робити. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо ceasefire без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо він, наприклад, зробив ceasefire, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки? Який вигляд матиме Трамп? Який вигляд матиме Україна? Який вигляд матиме все?", - сказав Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману, опублікованому в неділю на ютуб-каналі Офісу президента України.


Він вважає, що Володимир Путін зараз побоюється обраного президента США Дональда Трампа, однак щойно Трамп погодиться на припинення вогню без серйозної гарантії безпеки для України, то таким чином "він дасть пас Путіну". "Ні, він (Трамп - ІФ-У) цього не бажає. Я йому вірю в те, що він говорить", - сказав глава Української держави.

Зеленський також переконаний, що Путін хотів би посварити його з Трампом і закінчити окупацію території України. "Не чекайте бажання Путіна. Змушуйте його, що він повинен, зобов'язаний це зробити, щоб зупинити війну. Це важливо", - сказав президент.

Він заявив про необхідність посилення України після припинення вогню, зокрема, надання великого пакета озброєння. "Якщо припинення вогню працюватиме, ніхто не буде використовувати зброю. Для чого? Але вона має залишатися", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що просив допомоги в партнерів перед повномасштабним вторгненням РФ - як озброєння, так і санкцій проти РФ, щоб "посилити нас передумовами, щоб не було жодної війни" і налякати агресора. Однак у відповідь отримає обіцянки посилити санкції, якщо вторгнення відбудеться. "Не кажіть, будь ласка, якщо він (Путін - ІФ-У) прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції", - сказав Зеленський, назвавши таку пропозицію нецензурним словом.

Президент України наголосив, що "без США гарантії безпеки неможливі".

"Це гарантії безпеки, які можуть запобігти російській агресії. Безумовно, ми маємо двосторонні безпекові гарантії з кількома країнами, фінансування, підтримку наших збройних сил, оборонні та гуманітарні питання, розмінування, що дуже важливо, як і допомога нашим дітям у шкільному середовищі... Отже, ми маємо деякі гарантії безпеки. Але цього недостатньо для того, щоб запобігти агресії Путіна", - сказав Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія, США
 

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