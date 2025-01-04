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Китайське прислів'я
Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
23:43 03.01.2025 |
Спікер Палати представників США Майк Джонсон 3 січня набрав достатню кількість голосів конгресменів, щоб зберегти свою посаду.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє СNN.
Спершу Джонсон перебував на шляху до того, аби програти голосування у першому турі, оскільки троє республіканців проголосували не за нього.
Однак зрештою члени Палати Ральф Норман і Кіт Селф змінили свої голоси на користь Джонсона, що дало йому необхідні 218 голосів, аби залишитись спікером.
Через крихку більшість республіканців у Палаті представників Джонсон не міг дозволити собі втратити більше одного голосу республіканців на посаду спікера, за умови, що кожен член Палати представників буде присутній і проголосує за нього.
Джонсон, республіканець від Луїзіани, який зайняв керівний пост у 2023 році після історичного усунення Кевіна Маккарті, заручився підтримкою новообраного президента Дональда Трампа, коли висловив бажання переобратися.
Республіканці Палати представників аплодували Джонсону стоячи, коли було оголошено про його перемогу.
Нагадаємо, нещодавно Джонсон заявив, що не буде ставити на голосування запит адміністрації Байдена з додатковими $24 мільярдами на допомогу Україні.
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