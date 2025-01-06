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АНАЛІТИКА

Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім - з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у інтерв'ю Лексу Фрідману, передає "Європейська правда".


Під час інтерв'ю Зеленський заявив, що передусім Україна сяде розмовляти із Трампом. Також він наголосив на важливості того, аби Європа також мала голос, "бо Європа буде дивитися на нас і на Трампа".

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та Путіна", - сказав глава держави.

Він звернув увагу на те, що всі лідери Європи завжди запитують Зеленського щодо його розмов чи зустрічей із Трампом.

Зеленський наголосив: якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами.

"І саме так, а не просто відразу сіли втрьох", - наголосив він.

Водночас український президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.

На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився Зеленський у 2019 році.

"Не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни - це важливо", - підсумував український президент.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.
Ключові теги: США, Росія
 

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