Зачем Данилюк объявил войну Южаниной

Виталий ДЯЧЕНКО, Деловая столица

Перманентная "нелюбовь" между министром финансов Александром Данилюком и комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики, возглавляемым нардепом от БПП Ниной Южаниной, похоже, переросла в открытый конфликт.

После того как 19 июня группа депутатов из комитета во главе с Южаниной направила премьер-министру Владимиру Гройсману письмо с требованием отставки Данилюка и этот факт стал достоянием гласности, министр не стал молчать и опубликовал свой ответ комитету, в котором назвал письмо Южаниной "предвзятым и манипулятивным", обвинив комитет в блокировании инициированных им реформ. При этом Данилюк отдельно отметил, что не со всеми членами комитета у него "незаладились отношения": "С теми, кто настроен на конструктив, общий язык найдем. Остальные - пусть пишут письма..." В общем, конфликт между Южаниной и Данилюком, который и раньше был заметен, обрел вполне четкие очертания. Данилюк, по большому счету, послал Южанину с ее претензиями, а вместе с ней если не весь профильный комитет, то большую его часть.

Причины этого конфликта лежат на поверхности. Ни для кого не секрет, что Нина Южанина в свое время считалась одной из главных претенденток на кресло министра финансов, и тот факт, что сейчас это кресло занимает Данилюк, видимо, никак не влияет на амбиции и желания Нины Петровны. Поэтому приятных слов от Южаниной Данилюк за все время своего пребывания на должности не слышал. Глава налогового комитета неоднократно обвиняла Данилюка в потакании МВФ, нежелании сотрудничать с комитетом, неудовлетворительной реформе Государственной фискальной службы и других "некомпетентностях".

В свою очередь у Данилюка заявляли, что комитет Южаниной блокирует законодательные инициативы Минфина, создание службы финансовых расследований, выступили за восстановление полномочий налоговой милиции, блокировали реформу Регистратора расчетных операций и так далее.

В общем, о конструктивном сотрудничестве между министерством и профильным комитетом, без которого нормальная работа Минфина невозможна, говорить не приходится. Ну а в свете последних событий, когда конфликт Данилюка и Южаниной вылился в публичную плоскость, очень может быть, что прекратится и вообще всякое сотрудничество, что в первую очередь свяжет руки именно министру финансов. Тем не менее Данилюк, вместо того чтобы попытаться найти компромисс (хотя, учитывая решительность Южаниной, далеко не факт, что такой компромисс вообще возможен), своим публичным ответом сознательно пошел на усугубление конфликта, прекрасно понимая насколько это осложнит ему работу.

В этой ситуации сыграли свою роль теперь уже амбиции Данилюка, который, похоже, рассчитывает на нечто большее, чем оставаться "скромным" министром. В последнее время все чаще звучат предположения, что к осени Кабинет Министров могут ждать очередные кадровые встряски. И Александр Александрович рассчитывает если не на премьерское кресло, то хотя бы на вице-премьерское. И вот тут правильно преподнесенный конфликт с Южаниной может ему даже помочь.

В ответном заявлении Данилюка просто сквозит мысль, что в сложившейся ситуации именно он - молодой, прогрессивный и компетентный министр-реформатор, которому вставляют палки в колеса консерваторы-ретрограды из парламентского комитета. И можно не сомневаться, что именно в таком ключе Данилюк будет представлять этот конфликт и дальше, чтобы, когда настанет час Х, именно он прочно ассоциировался с прогрессом и реформами.

Собственно, образ молодого либерала-реформатора-технократа в постмайданной Украине востребован как никогда. Запрос общества на "новые лица", "третьи силы" и "решительные реформы" так и не был удовлетворен, несмотря на все попытки большого числа политиков этому запросу соответствовать. Украина уже пережила не одного либерала-реформатора и их реформы, проходящие с переменным успехом - от относительно успешных до совершенно несостоявшихся. Тем не менее ни одну из этих реформ так и нельзя считать полностью успешной. Самым состоявшимся проектом можно считать реформу МВД с созданием Нацполиции, за которыми стояли молодые грузинские реформаторши Хатия Деканоидзе и Эка Згуладзе. Но и тут перманентно звучат претензии, в том числе и некоторым образом оправданные, о половинчатости реформы.

Что же касается остальных "молодых реформаторов", то большинство из них стали скорее разочарованием. Экономисты Айварас Абромявичус и Саша Боровик, медицинский реформатор Александр Квиташвили, финансовый реформатор Наталья Яресько, прокурор Давид Сакварелидзе, ни украинский губернатор и грузинский экс-президент Михеил Саакашвили так и не смогли продемонстрировать обществу какие-то внятные реформы.

Тем не менее общественный запрос на реформаторов никуда не делся, и личину прогрессивных либералов меряют на себя очень многие и зачастую разношерстные политики - от Арсения Яценюка, чье камикадзовое премьерство закончилось для него обвалом рейтинга, до половины фракции "Самопомочі", чье реформаторство скатывается в малосодержательную демагогию. В эту реку пытается войти и министр Данилюк, а вот насколько это будет успешно, покажет время.

Правда, для продвижения по правительственной "карьерной лестнице" одного только, пусть и успешного, пиара явно недостаточно. Расположение и доверие президента Петра Порошенко в этом случае может быть никак не менее важным, однако борьба за влияние на первое лицо государства всегда происходит подковерно.