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АНАЛІТИКА

Конкурент Dolby Atmos та DTS:X: Google та Samsung розробили нову технологію 3D-аудіо

16:54 03.01.2025 |

Новини IT

 

Samsung і Google представили нову доступну технологію 3D-аудіо під назвою Eclipsa Audio, яка буде підтримуватися на YouTube в нових телевізорах і саундбарах Samsung. Про це пише Android Authority.

Eclipsa Audio стане конкурентом Dolby Atmos і DTS:X. Ця технологія дасть змогу творцям контенту керувати аудіопараметрами, такими як розташування, інтенсивність звуків і просторові ефекти, для створення об'ємного тривимірного звучання.

Samsung інтегрує Eclipsa Audio у свою лінійку телевізорів 2025 року, починаючи від серії Crystal UHD і закінчуючи флагманськими моделями преміумкласу Neo QLED 8K.

Samsung і Google розробили нову технологію в межах проєкту Alliance of Open Media's Immersive Audio Model and Formats (IAMF). IAMF спрямований на спрощення процесу створення об'ємного звуку завдяки ефективному кодуванню та гнучкому рендерингу, що дозволяє адаптувати аудіо під різні пристрої для відтворення.

Технологія буде доступна лише на пристроях Samsung, що з'являться на ринку з 2025 року. Наразі підтримку заявлено для телевізорів та саундбарів, але в майбутньому вона може бути розширена й на смартфони та планшети.

Google і Samsung також працюють з Асоціацією телекомунікаційних технологій (TTA) над створенням програми сертифікації пристроїв, які можуть відтворювати Eclipsa Audio.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google, Samsung
 

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