Apple виплатить 95 мільйонів доларів через випадкові записи розмов Siri та передачу даних рекламодавцям

Apple погодилася виплатити 95 мільйонів доларів, щоб завершити судову справу, в якій її звинувачують у прослуховуванні розмов через Siri.

Позов стосується звинувачень, що Apple випадково записувала розмови, активовані Siri, та передавала цю інформацію стороннім рекламодавцям.

Два позивачі стверджують, що після обговорення продуктів, таких як взуття Air Jordan або ресторани Olive Garden, вони почали бачити рекламу цих товарів. Інший позивач розповів, що отримав рекламу хірургічного лікування після того, як обговорював це з лікарем.

Справу було подано ще у 2019 році, після того, як стало відомо, що підрядники слухали особисті розмови, активовані Siri. Apple використовувала підрядників для оцінки записів, щоб покращити функціонування Siri, і деякі працівники повідомляли, що чули конфіденційну медичну інформацію, наркотичні угоди, інтимні моменти та інші приватні дані.

Компанія ніколи не приховувала факт, що деякі записи Siri оцінюються людьми, але її політика конфіденційності не зазначала, що ці записи перевіряються вручну. Позивачі стверджують, що не були повідомлені про регулярне записування їх розмов без згоди, і якби вони знали про це, не купували б пристрої Apple.

Apple заперечує будь-яке порушення законодавства та не визнає звинувачення. Однак, для уникнення додаткових витрат на судові витрати, компанія погодилася на врегулювання позову.

Угода про врегулювання позову щодо шпигування через Siri отримала попереднє схвалення суду. Всі нинішні або колишні власники пристроїв ‌Siri‌ у США, чиї приватні повідомлення були отримані компанією Apple з 17 вересня 2014 року до 31 грудня 2024 року, можуть отримати компенсацію.

Протягом 45 днів буде створено вебсайт для визначення тих, хто має право на участь. Apple зобов'язана надати контактну інформацію клієнтів, які придбали пристрої з Siri. Претензії можна подавати до 15 травня 2025 року, після чого розпочнеться виплата компенсацій.

Кожен учасник зможе подати претензію на до п'яти пристроїв ‌Siri‌, отримавши до 20 доларів за кожен. Сума виплати залежатиме від кількості дійсних заявок.

Після скандалу 2019 року Apple припинила використовувати підрядників для оцінки Siri, зупинила відповідну програму та дала користувачам можливість видаляти записи Siri і блокувати їх прослуховування.