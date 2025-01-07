Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025

На виставці CES 2025 компанія Intel презентувала нову серію процесорів Core Ultra 200HX, призначених для ігрових ноутбуків наступного покоління, повідомляє The Verge. Нова серія доповнює лінійку мобільних процесорів Arrow Lake, яка охоплює пристрої від ультратонких ноутбуків до високопродуктивних геймерських моделей.

Процесори серії 200HX будуть поєднуватися з відеокартами нового покоління від NVIDIA, презентація яких очікується пізніше сьогодні. Тим часом серії 200H і 200U призначені для преміальних споживчих ноутбуків та компактних пристроїв, їхні поставки розпочнуться вже в найближчі тижні.

Процесори серії Core Ultra 200HX стануть флагманською пропозицією Intel для ігрових ноутбуків та мають забезпечити підвищення продуктивності у порівнянні з процесорами Raptor Lake-H Refresh. За словами Intel, нові чіпи забезпечують:

* На 5% кращу продуктивність в однопотокових завданнях;

* На 20% вищу продуктивність у багатопотокових завданнях.

Флагман серії - Intel Core Ultra 9 285HX - має 24 ядра (8 продуктивних та 16 енергоефективних ядер), частоту до 5,5 ГГц, 4 графічні ядра та 13 TOPS NPU (нейронний процесор). Це дозволяє процесору працювати з ШІ-навантаженнями та проходити сертифікацію AI PC, проте його потужності недостатньо для підтримки функцій Microsoft Copilot Plus.

Ігрові ноутбуки з процесорами серії 200HX та графічними процесорами NVIDIA RTX 50 з'являться на ринку до кінця першого кварталу 2025 року.

Окрім ігрових ноутбуків, Intel також анонсувала процесори серій Core Ultra 200H та 200U для преміальних споживчих ноутбуків і ультратонких пристроїв:

* Серія Core Ultra 200H - орієнтована на преміальні ноутбуки, ці процесори оснащені оновленою графікою Intel Arc, що забезпечує на 15% кращу графічну продуктивність порівняно з чипами Meteor Lake. Флагман Core Ultra 9 285H має 16 ядер (6 продуктивних, 8 енергоефективних і 2 низькопотужних ядра), 8 графічних ядер і частоту до 5,4 ГГц.

* Серія Core Ultra 200U - призначена для енергоефективних ноутбуків і пристроїв із тонким корпусом. Ці процесори мають базову потужність лише 15 Вт. Найпотужніший у серії - Intel Core Ultra 7 265U - оснащений 12 ядрами (2 продуктивних, 8 енергоефективних і 2 низькопотужних ядра) і може працювати на частоті до 5,3 ГГц.

Як і очікувалося, Intel підтвердила, що процесори Arrow Lake не відмовлятимуться від підтримки традиційних модулів пам'яті, що робить їх більш практичними для масового використання.

За планами Intel, ігрові ноутбуки з процесорами серії 200HX з'являться на ринку до кінця першого кварталу 2025 року, а моделі з процесорами серій 200H та 200U почнуть надходити у продаж уже найближчими тижнями.