Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт

Український пілот винищувача F-16 під час масованої атаки російських військ у грудні 2024 року знищив шість крилатих ракет противника за один бойовий виліт, що зафіксовано вперше в історії застосування американського винищувача Fighting Falcon, повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат із посиланням на бесіду із самим пілотом.

"Нагадаю, що ж відбувалося в небі України уранці 13 грудня 2024 року. Масована повітряна атака окупантів, у небі майже 200 ворожих безпілотників, "Кинджали", балістика і... 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування", - зазначив Ігнат у фейсбуці у вівторок, розповідаючи про прецедент.

Основною метою українського винищувача стали саме крилаті ракети, перехоплення яких є складним завданням. Український льотчик застосував усі чотири ракети класу "повітря-повітря", наявні на борту F-16, щоб збити чотири крилаті ракети. Однак, помітивши ще одну ціль, пілот вирішив використати авіаційну гармату.

"Збивати крилаті ракети гарматою - це дуже ризиковано через високу швидкість цілі та небезпеку детонації. Але я діяв так, як вчили інструктори в США, і мені вдалося влучити. Як з'ясувалося, одночасно було знищено дві ракети, які летіли поруч одна з одною", - розповів пілот.

Цей випадок став унікальним: уперше в історії пілот F-16 знищив шість крилатих ракет за один виліт, дві з них - за допомогою авіаційної гармати. "За результатами об'єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них - авіаційною гарматою. І робить це - українець", - написав Ігнат. За його словами, після успішного виконання завдання пілота зустрічали оплесками на аеродромі. Його успіх викликав захоплення не тільки серед українських військових, а й у США.

"Так, ми отримали від партнерів не надто нові модифікації "Ефок" (зрештою, як і інше наземне озброєння), ми не маємо на цих літаках потужних радарів та далекобійних ракет, аби наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але молоді українські пілоти кожного дня доводять, що вони - найкращі, чи то в кабіні радянського, чи то - американського винищувача", - наголосив Ігнат.

Ігнат натякнув, що на ЗСУ очікують іще більш сучасне озброєння, зокрема F-35. "Тільки уявіть, яку грізну стримуючу силу в центрі Європи становитимуть загартовані війною українські пілоти, коли на озброєння Повітряних сил надійдуть, скажімо, F-35-ті", - написав він.