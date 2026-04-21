У Японії вперше притягнули до відповідальності за публікацію спойлерів

Окружний суд Токіо засудив 39-річного Ватару Такеучі до 1,5 року ув'язнення та оштрафував його на 1 мільйон єн ($6300) за публікацію спойлерів. Він керував вебсайтом, на якому постив детальні сюжетні описи фільмів та аніме. Прокурори стверджували, що ці статті порушували авторське право, пише Tom's Hardware.

Судовий позов, поданий від імені Kadokawa та Toho, стосується двох конкретних статей, написаних між 2018 та 2023 роками. Перша стосується епізоду аніме Overlord, який вийшов в ефір у 2018 році, а друга стаття була про фільм "Ґодзілла мінус один", прем'єра якого відбулася у 2023 році.

Стаття про "Ґодзілла мінус один" налічувала понад 3000 літер, тоді як у статі про Overlord дослівно транскрибувалися діалоги з епізоду. За словами обвинувачення, після прочитання цих описів люди більше не відчуватимуть потреби дивитися фільм чи аніме, що шкодить власникам авторських прав. Обвинувачення також заявило, що ці статті являли собою "адаптацію".

Одним із головних факторів, який посприяв засудженню Такеучі, був той факт, що на його сайті крім спойлерів розміщували й рекламу. Навіть якщо суд не визнав би, що його статті були "адаптаціями", порушення авторського права з метою доходу у будь-якому випадку призвело б до вироку. Лише у 2023 році підсудний заробив понад 38 мільйонів єн.

Коаліція з 32 японських компаній для боротьби з піратством, Content Overseas Distribution Association (CODA), яка й подала судовий позов від імені компаній, раніше домоглася блокування каналу Fast Movies на YouTube, де публікувалися 10-хвилинні підсумки фільмів.

Окрім боротьби з піратством, CODA також переосмислює, що являє собою "добросовісне використання" в цілому, оскільки, на відміну від США, Японія не має широкої доктрини добросовісного використання. Натомість її закон спирається на конкретні виправдані винятки, такі як "цитування", які дозволяють обмежене використання контенту, захищеного авторським правом, за певних умов та з певними намірами.

У заяві CODA йдеться про те, що, хоча піратські сайти, де незаконно розміщують фільми чи аніме, є гіршими порушниками, спойлерні статті також є серйозним злочином. Отримання доходу від таких сервісів назвали "надзвичайно зловмисним та абсолютно неприйнятним".