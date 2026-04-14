Microsoft дозволила пропускати оновлення при першому запуску Windows 11

Microsoft пришвидшила початкове налаштування Windows 11 (OOBE): як зазначає Neowin, тепер дозволено пропускати обов'язкові оновлення, коли систему запускають вперше на новому ПК.

Раніше процес вимагав до 30-40 хвилин часу залежно від кількості оновлень, а нині достатньо натиснути кнопку "Оновити пізніше" для швидкого завершення налаштувань і переходу на робочий стіл. Всі необхідні оновлення, функціональні та безпекові, будуть встановлені пізніше.

Варто зазначити, що зміна насамперед стосується звичайних споживчих пристроїв без централізованого управління. ІТ-адміністратори мають окремі політики, які дозволяють або забороняють пропуск оновлень під час початкового налаштування. Microsoft тестувала функцію протягом кількох місяців і нині вона активована за замовчанням.

Серед інших покращень в процесі OOBE: відмова від обов'язкового використання облікового запису Microsoft. Вимоги, на кшталт примусового шифрування BitLocker і обов'язкового підключення до Інтернету, поки лишаються активними.