Ринок ARM-архітектури отримав нового гравця: стартап за підтримки NVIDIA оцінили майже у $4 млрд

Компанія SiFive, заснована у 2015 році інженерами з Каліфорнійського університету в Берклі, які розробили проєкт мікросхеми з відкритим вихідним кодом, залучила додаткові $400 млн у рамках раунду фінансування, який перевищив пропозицію, оцінивши компанію в $3,65 млрд.

Ця угода цікава з кількох причин. По-перше, відкрита архітектура чипа RISC-V від SiFive базується на RISC-процесорі, а не на процесорах Intel x86 або ARM - двох основних типах процесорів, які наразі використовуються в системах штучного інтелекту NVIDIA на базі графічних процесорів. Крім того, у цьому раунді інвестицій брала участь компанія NVIDIA, а також довгий список венчурних фондів, фондів прямих інвестицій і хедж-фондів.

Раунд очолила компанія Atreides Management, заснована колишнім великим інвестором Fidelity Ґевіном Бейкером. (Atreides також інвестувала в компанію Cerebras Systems на суму $1 млрд) Серед інших інвесторів у цьому раунді - Apollo Global Management, D1 Capital Partners, Point72 Turion, T. Rowe Price, Sutter Hill Ventures та інші.

Бізнес-модель SiFive схожа на модель ARM минулих років - компанія ліцензує свої розробки мікросхем тим, хто модифікує їх для власних потреб, і не продає самі мікросхеми. (У березні ARM змінила свою модель, випустивши першу в історії виготовлену нею мікросхему - чип для штучного інтелекту, розроблений спільно з Meta і створений для таких клієнтів, як OpenAI, Cerebras та Cloudflare.)

"Протягом десятиліть пропрієтарні ISA обмежували те, як найдосконаліші розробники чипів у світі створюють і диференціюють свій кремній. SiFive руйнує цю парадигму - вивільняючи повний потенціал відкритого стандарту RISC-V саме тоді, коли індустрія найбільше цього потребує", - каже Ґевін Бейкер.

Компанія SiFive займає особливе місце завдяки відкритим, а не пропрієтарним розробкам чипів, а також нейтральності, незалежній від конкретних клієнтів. Фактично, за оцінками Pitchbook, SiFive не залучала інвестиції з березня 2022 року, коли їй вдалося залучити $175 млн під керівництвом Coatue Management при попередній оцінці в $2,33 млрд. У тому раунді також брали участь Intel Capital, Qualcomm Ventures та Aramco Ventures.

До недавнього часу RISC-V був більш відомий як чип для невеликих завдань, наприклад, для вбудованих систем. Але завдяки цим інвестиціям і увазі з боку NVIDIA, SiFive переходить до розробки процесорів для центрів обробки даних, що використовують ШІ. Розробки SiFive працюватимуть із програмним забезпеченням NVIDIA CUDA та NVLink Fusion - системою стійкових серверів, яка дозволяє підключати різні процесори до "фабрики ШІ" NVIDIA.

Іншими словами, поки конкуренти Intel і AMD прагнуть конкурувати з графічними процесорами NVIDIA, NVIDIA підтримує 11-річний стартап, здатний розробляти процесори на основі відкритої та цілком альтернативної технології.

"Гіперскейлери дали чітко зрозуміти, що настав час прискорити доступність відкритих стандартних альтернатив для центрів обробки даних. Їхнє постійне прохання - це кастомізовані рішення CPU у формі IP, які дозволять їм суттєво диференціювати свої обчислювальні рішення для ЦОД", - пояснює Патрік Літтл, голова ради директорів і генеральний директор SiFive.

За словами Літтла, поточний раунд Series G є фінальним приватним раундом фінансування компанії перед виходом на IPO. Кошти будуть спрямовані на три напрями: розширення дорожньої карти високопродуктивних скалярних, векторних і матричних RISC-V CPU, прискорення розробки програмного забезпечення для центрів обробки даних - зокрема на базі CUDA, Red Hat та Ubuntu - а також тісну співпрацю з клієнтами для оптимізації шляху до розгортання рішень.

За даними самої компанії, її IP вже використовується у понад 500 дизайнах, а загальна кількість відвантажених ядер перевищила 10 мільярдів. Ширший контекст інвестицій - стрімко зростаючий попит гіперскейлерів на кастомні чипи. Amazon у квітні 2026 року виділив $50 млрд на власну програму розробки чипів Trainium, позиціонуючи власний кремній для ШІ як стратегічну інфраструктурну необхідність.

SiFive пропонує гіперскейлерам третій шлях: IP для RISC-V CPU, що повністю кастомізується, є архітектурно незалежним і побудованим на відкритому стандарті, який жоден покупець не може заблокувати.







