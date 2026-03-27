Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C

Поки власники сучасних смартфонів з острахом дивляться на прогноз погоди, де обіцяють бодай -10°C, китайські вчені вирішили зайти з козирів. Вони розробили літій-іонний конденсатор, який почувається цілком комфортно навіть тоді, коли температура падає до позначки -100°C. Це не просто черговий лабораторний експеримент, а серйозна заявка на розв'язання проблеми енергозабезпечення в умовах, де зазвичай виживають лише полярні дослідники та космічні апарати.

Чому сучасні акумулятори пасують перед морозом

Проблема «вимерзання» енергоносіїв знайома кожному: при температурах нижче -20°C традиційні літій-іонні системи починають поводитися як втомлені бюрократи. Електроліт стає в'язким, іонна провідність падає майже до нуля, а внутрішній опір зростає настільки стрімко, що пристрій просто відмовляється віддавати енергію. Фактично, іони літію застрягають у «сиропі» електроліту, не маючи змоги швидко рухатися між електродами.

Група дослідників під керівництвом Ма Яньвея (Ma Yanwei) з Інституту електротехніки Китайської академії наук (IEE CAS) разом із колегами з Чанчуня та Шеньчженя вирішила переглянути саму хімію процесу. Замість того, щоб намагатися «зігріти» систему, вони змінили її структуру так, щоб холод перестав бути перешкодою.

Фтор як рятівне коло для електроліту

Ключем до успіху стала модифікація молекулярної структури розчинника. Вчені ввели до його складу фторсодержащі групи, що дозволило створити унікальний низькотемпературний електроліт. Ця «інноваційна» (саме в лапках, бо ми ж скептики) архітектура забезпечує низьку в'язкість та стабільну динаміку на межі фаз навіть тоді, коли ртутний стовпчик опускається до екстремальних значень.

Результатом став прототип конденсатора ємністю 1100 Ф. Під час випробувань пристрій продемонстрував стабільний розряд при -100°C, що є абсолютним рекордом для пристроїв такого класу. Для порівняння: більшість комерційних рішень здаються вже при -40°C, перетворюючись на дорогі шматки пластику та металу. Робота китайських фахівців, опублікована в авторитетних наукових виданнях, створює теоретичну базу для створення цілого покоління електрохімічних систем, здатних працювати у відкритому космосі чи на полюсах Землі без громіздких систем підігріву.

Звісно, до появи таких конденсаторів у вашому наступному годиннику ще далеко, але для аерокосмічної галузі це справжній прорив. Можливість зберігати та віддавати енергію в умовах глибокого заморожування відкриває двері для тривалих місій на Місяць чи Марс, де температурні гойдалки є нормою життя.

