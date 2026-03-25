Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції

Google оголосила про масштабне оновлення для Google TV, яке інтегрує три нові можливості на базі Gemini. Мета нововведень - перетворити телевізор на активного помічника, який забезпечує не лише розваги, а й інформативний контент.

Однією з ключових функцій стали "Глибокі занурення" (Deep Dives) - інтерактивні освітні сесії з Gemini. Вони дозволяють користувачам отримувати докладні пояснення з різних тем, від економіки та технологій до здоров'я та благополуччя. На відміну від статичних результатів пошуку, Deep Dives пропонують візуальні матеріали та супроводжуються запитаннями для подальшого обговорення. Це робить телевізор освітньою платформою для всієї родини. Оновлення вже з'явилось для користувачів США та Канади.

Для спортивних уболівальників запроваджено "Спортивні підсумки" (Sports Briefs). Ця функція надає озвучені огляди матчів і турнірів. Користувачі можуть отримати короткі підсумки ігор, інформацію про нових гравців або актуальні рахунки без необхідності звертатися до смартфона. Функція наразі доступна тільки в США, а її поширення очікується навесні.

Третім напрямом стало вдосконалення голосового асистента. Тепер на запитання користувача Gemini відповідатиме текстом з відео та іншою візуалізацією. Наприклад, на запитання про результати спортивних змагань, асистент покаже живу таблицю результатів і рекомендації, де дивитись трансляцію. При запиті рецепта можна отримати відеоінструкцію, а при пошуку фільму - галерею з візуальними рекомендаціями.

Оновлений голосовий асистент Gemini вже доступний у США та Канаді, а навесні він з'явиться у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії. Протягом року його розширення відбудеться і для інших країн.