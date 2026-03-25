Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції
08:30 25.03.2026 |
Google оголосила про масштабне оновлення для Google TV, яке інтегрує три нові можливості на базі Gemini. Мета нововведень - перетворити телевізор на активного помічника, який забезпечує не лише розваги, а й інформативний контент.
Однією з ключових функцій стали "Глибокі занурення" (Deep Dives) - інтерактивні освітні сесії з Gemini. Вони дозволяють користувачам отримувати докладні пояснення з різних тем, від економіки та технологій до здоров'я та благополуччя. На відміну від статичних результатів пошуку, Deep Dives пропонують візуальні матеріали та супроводжуються запитаннями для подальшого обговорення. Це робить телевізор освітньою платформою для всієї родини. Оновлення вже з'явилось для користувачів США та Канади.
Для спортивних уболівальників запроваджено "Спортивні підсумки" (Sports Briefs). Ця функція надає озвучені огляди матчів і турнірів. Користувачі можуть отримати короткі підсумки ігор, інформацію про нових гравців або актуальні рахунки без необхідності звертатися до смартфона. Функція наразі доступна тільки в США, а її поширення очікується навесні.
Третім напрямом стало вдосконалення голосового асистента. Тепер на запитання користувача Gemini відповідатиме текстом з відео та іншою візуалізацією. Наприклад, на запитання про результати спортивних змагань, асистент покаже живу таблицю результатів і рекомендації, де дивитись трансляцію. При запиті рецепта можна отримати відеоінструкцію, а при пошуку фільму - галерею з візуальними рекомендаціями.
Оновлений голосовий асистент Gemini вже доступний у США та Канаді, а навесні він з'явиться у Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії. Протягом року його розширення відбудеться і для інших країн.
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|США вводять заборону на нові роутери, вироблені за кордоном
|Microsoft змінює Windows 11: нова панель завдань і оновлений підхід до Copilot
|Навіть знищення 90% підводних кабелів не зупинить біткоїн — висновки дослідників
|Світові виробники авто згортають амбітні плани з випуску електромобілів — Financial Times
|Blue Origin подала заявку на запуск понад 51 тисячі супутників для космічних дата-центрів
Бізнес
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї