США вводять заборону на нові роутери, вироблені за кордоном

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) визнала всі нові моделі маршрутизаторів, виготовлені за межами країни, загрозою національній безпеці та включатиме їх до списку Covered List, повідомляє Engadget.

Рішення стосується лише нових продуктів. Пристрої, які вже придбані, можна продовжувати використовувати, а ритейлери можуть продавати моделі, схвалені за попередніми правилами. Для маршрутизаторів зі списку також передбачена підтримка оновлень щонайменше до 1 березня 2027 року.

Covered List - це перелік телекомунікаційного обладнання, яке уряд США вважає неприйнятним з точки зору безпеки. Додавання нових моделей маршрутизаторів означає обмеження їхнього виходу на ринок.

Компанії можуть отримати умовний дозвіл на нові пристрої через Міністерство оборони або Міністерство внутрішньої безпеки США. Для цього потрібно подати план часткового перенесення виробництва на територію США.

Рішення базується на національній стратегії безпеки США за 2025 рік. У документі зазначено, що країна не повинна залежати від зовнішніх постачальників у ключових компонентах для економіки та оборони.

Обмеження стосується більшості виробників. Навіть компанії зі штаб-квартирами у США, такі як Netgear, Eero та Google Nest, виробляють продукцію в Азії. Під дію правила також підпадають бренди з Китаю, зокрема TP-Link.

Очікується, що рішення може призвести до юридичних суперечок і затримок із виходом нових моделей на ринок, оскільки більшість виробництва зосереджена за межами США.