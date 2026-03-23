Microsoft змінює Windows 11: нова панель завдань і оновлений підхід до Copilot
16:29 23.03.2026 |
Microsoft повідомила про серію змін у Windows 11, які з'являться у тестових збірках для учасників програми Windows Insider вже у березні та квітні 2026 року. Компанія заявила, що оновлення базуються на аналізі відгуків користувачів.
Серед змін - можливість рухати панелі завдань у верхню частину або на боки екрана. Раніше вона була зафіксована лише внизу. Ще компанія додасть більше налаштувань персоналізації інтерфейсу.
Microsoft також перегляне інтеграцію Copilot у системі, зокрема в застосунках Snipping Tool, Photos, Widgets і Notepad. Компанія зазначає, що зосередиться на точкових сценаріях використання. Раніше інсайдери повідомляли, що компанія збирається послабити темпи впровадження ШІ у систему.
Оновлення торкнуться також Windows Update. Користувачі отримають можливість пропускати оновлення під час першого налаштування пристрою, вимикати або перезавантажувати систему без їх встановлення та ставити оновлення на паузу на довший термін. Також зменшать кількість автоматичних перезапусків і сповіщень.
File Explorer отримає покращення продуктивності. Йдеться про швидший запуск, менше візуальних артефактів під час роботи та стабільнішу навігацію з файлами.
Також буде покращено Feedback Hub. Інтерфейс змінять, щоб спростити надсилання відгуків і перегляд повідомлень від інших користувачів.
Окремо компанія описала напрямки розвитку Windows 11 на 2026 рік. Серед них - підвищення продуктивності, стабільності та передбачуваності роботи системи. У планах - зменшення використання ресурсів, покращення швидкості роботи застосунків і стабільності драйверів.
Також Microsoft працює над зниженням кількості збоїв, покращенням підключення периферії та стабільністю оновлень. Окремий фокус - розвиток Windows Subsystem for Linux і підвищення ефективності роботи з файлами між Windows і Linux.
