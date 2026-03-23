ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare

Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить людський. Йдеться про ШІ-агентів, які виконують запити користувачів і взаємодіють із сайтами.

За його словами, різниця у навантаженні доволі значна. Під час пошуку людина відкриває кілька сайтів. Агент може звертатися до тисяч сторінок, щоб зібрати дані і сформувати відповідь.

До появи генеративного ШІ бот-трафік становив близько 20% від загального обсягу. Основну частину формували пошукові краулери. Інші боти використовувалися для атак або шахрайства.

Зараз обсяг автоматичних запитів зростає разом із поширенням ШІ-сервісів. Кожен запит користувача до чат-бота може запускати десятки або сотні звернень до зовнішніх сайтів, що збільшує загальне навантаження на інтернет-інфраструктуру.

Прінс також описав зміну підходу до обробки такого трафіку. Компанії працюють над створенням ізольованих середовищ для виконання задач ШІ-агентів. Такі середовища запускаються під конкретний запит і видаляються після завершення роботи.

За його оцінкою, кількість таких середовищ може сягати мільйонів на секунду. Це вимагає нових підходів до масштабування інфраструктури.

У Cloudflare зазначають, що зростання трафіку відбувається поступово, але без ознак сповільнення. На відміну від різкого стрибка під час пандемії COVID-19, поточне навантаження стабільно збільшується.

Компанія також розвиває інструменти для контролю бот-трафіку, включно з можливістю обмеження доступу для окремих ШІ-агентів.