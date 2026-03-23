Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

ШІ-боти випередять людей за обсягом інтернет-трафіку до 2027 року — заява Cloudflare

09:41 23.03.2026 |

Новини IT

Генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс заявив під час виступу на конференції SXSW, що до 2027 року обсяг трафіку від ботів перевищить людський. Йдеться про ШІ-агентів, які виконують запити користувачів і взаємодіють із сайтами.

За його словами, різниця у навантаженні доволі значна. Під час пошуку людина відкриває кілька сайтів. Агент може звертатися до тисяч сторінок, щоб зібрати дані і сформувати відповідь.

До появи генеративного ШІ бот-трафік становив близько 20% від загального обсягу. Основну частину формували пошукові краулери. Інші боти використовувалися для атак або шахрайства.

Зараз обсяг автоматичних запитів зростає разом із поширенням ШІ-сервісів. Кожен запит користувача до чат-бота може запускати десятки або сотні звернень до зовнішніх сайтів, що збільшує загальне навантаження на інтернет-інфраструктуру.

Прінс також описав зміну підходу до обробки такого трафіку. Компанії працюють над створенням ізольованих середовищ для виконання задач ШІ-агентів. Такі середовища запускаються під конкретний запит і видаляються після завершення роботи.

За його оцінкою, кількість таких середовищ може сягати мільйонів на секунду. Це вимагає нових підходів до масштабування інфраструктури.

У Cloudflare зазначають, що зростання трафіку відбувається поступово, але без ознак сповільнення. На відміну від різкого стрибка під час пандемії COVID-19, поточне навантаження стабільно збільшується.

Компанія також розвиває інструменти для контролю бот-трафіку, включно з можливістю обмеження доступу для окремих ШІ-агентів.

За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5404  0,09 0,20 44,1279  0,09 0,20
EUR 50,3375  0,05 0,11 51,0486  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0200  0,45 1,03 44,0500  0,43 0,99
EUR 51,1600  0,89 1,77 51,1728  0,86 1,71

