Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab - спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget, він заявив про це під час прямої трансляції у своїй соцмережі X.

За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».

Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.

«Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів, - сказав він. - А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab».

На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші - для космічних проєктів.

Як зазначається, вартість проєкту може сягати щонайменше 20 млрд доларів. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.

Водночас видання зауважує, що раніше Маск уже оголошував масштабні проєкти, які не були реалізовані, зокрема Hyperloop.