Фінансові новини
- |
23.03.26
- |
- 08:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
07:52 23.03.2026 |
Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про запуск проєкту Terafab - спільного підприємства своїх компаній Tesla, SpaceX та xAI - для будівництва «найбільшого у світі заводу з виробництва чипів».
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Engadget, він заявив про це під час прямої трансляції у своїй соцмережі X.
За словами мільярдера, він збирається реалізувати проєкт Terafab в Остіні (штат Техас), що стане наступним кроком до використання сонячної енергії та створення «галактичної цивілізації».
Маск зазначив, що нинішні виробничі потужності постачальників чипів не покривають майбутні потреби його компаній.
«Ми або збудуємо Terafab, або в нас не буде чипів, - сказав він. - А чипи нам потрібні, тому ми будуватимемо Terafab».
На підприємстві планують виробляти два типи чипів: для використання, зокрема, в системі Full Self-Driving і роботах Optimus, а також потужніші - для космічних проєктів.
Як зазначається, вартість проєкту може сягати щонайменше 20 млрд доларів. Будівництво планують розпочати з заводу Advanced Technology Fab в Остіні, де розташована штаб-квартира Tesla.
Водночас видання зауважує, що раніше Маск уже оголошував масштабні проєкти, які не були реалізовані, зокрема Hyperloop.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
Бізнес
|Ринок пам’яті залишатиметься в дефіциті до 2030 року — заява одного з лідерів галузі
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт