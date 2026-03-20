Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
09:27 20.03.2026 |
Google готує нові обмеження для встановлення застосунків поза офіційним магазином Android, але не відмовляється від цієї можливості повністю. Компанія розкрила деталі оновленого механізму завантаження програм. Встановлення APK-файлів із неперевірених джерел стане складнішим для користувачів.
Що відомо
Після змін ця функція буде доступна через одноразову багатокрокову процедуру. Користувачу потрібно активувати режим розробника в налаштуваннях, підтвердити самостійність дій, перезавантажити пристрій, зачекати добу, а потім пройти автентифікацію через біометрію або PIN-код. Після цього можна встановлювати застосунки від неперевірених розробників. Доступ можна буде відкрити на 7 днів або безстроково. Попередження про встановлення з неперевіреного джерела залишатиметься обов'язковим.
Компанія також змінила підхід до верифікації розробників. Раніше планувалося зробити її обов'язковою для всіх, однак тепер передбачені винятки. Зокрема, з'являться безкоштовні облікові записи, які дозволяють поширювати застосунки без повної верифікації. У межах такого акаунта можна надати доступ до застосунку максимум на 20 пристроїв без надання державного документа або сплати реєстраційного збору.
Google повідомляє, що нові правила стосуються як встановлення застосунків, так і їх розповсюдження поза межами Google Play. Доступ до ранньої версії процесу верифікації для розробників уже відкритий.
Запуск оновленої системи запланований на серпень.
