Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів

18:38 19.03.2026 |

Новини IT

Австралійські дослідники з організації наукових та промислових досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу квантову батарею.

На відміну від традиційних акумуляторів, які покладаються на проведення хімічних реакцій, інноваційний прототип складається зі спеціальних мікроскопічних шарів, що вловлюють світло та заряджають пристрій бездротовим способом за допомогою спрямованого лазера, який перетворюється на електричний струм. Більшість акумуляторів великої місткості вимагають тривалішого заряджання. Однак квантова батарея використовує синхронізовану фізичну поведінку внутрішніх компонентів.

Коли мікроскопічні елементи групуються разом, вони спільно поглинають енергію, одночасно розподіляючи навантаження заряджання по всьому пристрою. Оскільки навантаження розподіляється одночасно, більша кількість компонентів прискорює загальну швидкість заряджання.

На думку розробників, у майбутньому цей механізм дозволить заряджати електрокари швидше, ніж заправляються автомобілі з ДВЗ, або ж миттєво відновлювати заряд смартфонів. Проте наразі залишається низка суттєвих обмежень, які перешкоджають комерційному використанню технології. Зокрема, наявний прототип має крихітну місткість та здатний утримувати заряд лічені наносекунди, перш ніж фактори навколишнього середовища спричинять розсіяння накопиченої енергії.
За матеріалами: itc.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9617
  0,0657
 0,15
EUR
 1
 50,5032
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,20 0,46 43,7800  0,19 0,43
EUR 50,3841  0,21 0,42 50,4170  0,20 0,40

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес