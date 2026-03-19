Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів

Австралійські дослідники з організації наукових та промислових досліджень (CSIRO) створили першу у світі експериментальну робочу квантову батарею.

На відміну від традиційних акумуляторів, які покладаються на проведення хімічних реакцій, інноваційний прототип складається зі спеціальних мікроскопічних шарів, що вловлюють світло та заряджають пристрій бездротовим способом за допомогою спрямованого лазера, який перетворюється на електричний струм. Більшість акумуляторів великої місткості вимагають тривалішого заряджання. Однак квантова батарея використовує синхронізовану фізичну поведінку внутрішніх компонентів.

Коли мікроскопічні елементи групуються разом, вони спільно поглинають енергію, одночасно розподіляючи навантаження заряджання по всьому пристрою. Оскільки навантаження розподіляється одночасно, більша кількість компонентів прискорює загальну швидкість заряджання.

На думку розробників, у майбутньому цей механізм дозволить заряджати електрокари швидше, ніж заправляються автомобілі з ДВЗ, або ж миттєво відновлювати заряд смартфонів. Проте наразі залишається низка суттєвих обмежень, які перешкоджають комерційному використанню технології. Зокрема, наявний прототип має крихітну місткість та здатний утримувати заряд лічені наносекунди, перш ніж фактори навколишнього середовища спричинять розсіяння накопиченої енергії.



