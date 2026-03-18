- 18.03.26
- 16:58
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
14:04 18.03.2026 |
Американська компанія Nvidia Corp. відновила виробництво чипів штучного інтелекту H200 для китайського ринку, заявив головний виконавчий директор компанії Дженсен Хуан під час конференції для розробників у Сан-Хосе (штат Каліфорнія).
За його словами, в останні тижні посилилися сигнали попиту з Китаю.
"Нас схвалили для безлічі клієнтів у КНР, - сказав топменеджер. - Ми отримали замовлення від безлічі клієнтів і перебуваємо в процесі перезапуску виробництва. Ланцюжок поставок запускається".
У опублікованій наприкінці лютого квартальній звітності Nvidia зазначала, що отримала дозвіл на постачання "невеликої кількості продукції H200" до Китаю, однак це наразі ще не принесло виручки.
Nvidia не повідомляє, скільки розраховує заробити на продажу цих чипів китайським клієнтам, але раніше заявляла, що її річний дохід від реалізації ШІ-процесорів у КНР може становити десятки мільярдів доларів.
Міністерство торгівлі США у квітні минулого року заборонило експорт розроблених спеціально для китайського ринку чипів Nvidia H20, які удвічі поступаються за потужністю H200. У серпні заборону було знято.
Пекін тим часом відмовляв компанії купувати H20, а Nvidia намагалася отримати ліцензії на сучасніші чипи Blackwell. Наприкінці серпня вона призупинила випуск H20.
У грудні американська влада заявила, що дозволить компанії продавати H200 у Китаї за умови передачі їй 25% доходу. Наприкінці січня цього року після візиту Хуана Пекін дав зрозуміти, що також дозволить поставки цих чипів.
Напередодні Nvidia також повідомила про плани спрямовувати половину вільного грошового потоку (FCF) на зворотний викуп акцій та інші заходи, сприятливі для інвесторів.
Акції виробника чипів подорожчали на 1% під час попередніх торгів у середу.
ТОП-НОВИНИ
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
