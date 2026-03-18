Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска

Samsung Electronics вирішила не обмежуватися одним мегапроєктом у США та готує ґрунт для будівництва другого заводу з виробництва мікросхем у своєму напівпровідниковому кластері в Тейлорі, штат Техас. Поки тайванський гігант TSMC намагається розібратися з чергою із замовників, корейці діють на випередження, розширюючи потужності прямо під носом у свого головного клієнта - Tesla.

Кремнієва долина переїжджає в Тейлор

Перший завод Samsung у цьому регіоні вже став інвестиційним важковаговиком, потягнувши на 25$ млрд (1 025 млрд грн). Основне завдання цього об'єкта - випуск однокристальних систем AI6, які стануть «мізками» для наступного покоління продуктів Ілона Маска (Elon Musk). Локація обрана з хірургічною точністю: виробництво розташоване лише за 40 хвилин їзди (близько 55 кілометрів) від гігафабрики Tesla в Остіні.

Рішення про будівництво другої черги з'явилося не на порожньому місці. Американські технологічні корпорації шикуються в чергу за кремнієм, а перевантаженість заводів TSMC змушує їх шукати надійніші та швидші варіанти. Samsung вдало користується моментом, пропонуючи потужності безпосередньо на території Штатів, що значно спрощує логістику та нівелює геополітичні ризики.

Апетити Ілона Маска та чіпи AI6

Минулого року Tesla уклала з Samsung угоду на суму 16.5$ млрд (677 млрд грн) на виробництво чіпів AI6. Ці процесори призначені не лише для електромобілів, а та для людиноподібних роботів Optimus, на яких Маск робить величезну ставку. Втім, сам мільярдер натякає, що початкові цифри в контракті - це лише «верхівка айсберга».

Фактичний обсяг виробництва, ймовірно, буде в кілька разів вищим за початкові прогнози. - Ілон Маск

Очікується, що перша черга заводу в Тейлорі почне повноцінну роботу у 2026 році. Другий завод дозволить Samsung гнучкіше масштабувати виробництво, оскільки попит на ШІ-обчислення зростає швидше, ніж встигає застигати бетон на будівельних майданчиках. Для Tesla це означає стабільність постачання, а для Samsung - шанс відібрати частку ринку в конкурентів, які застрягли в чергах на Тайвані.

