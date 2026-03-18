18.03.26
- 12:47
Ринок пам’яті залишатиметься в дефіциті до 2030 року — заява одного з лідерів галузі
10:11 18.03.2026 |
Глобальний дефіцит оперативної пам'яті, спровокований рекордними інвестиціями у штучний інтелект, може затягнутися до 2030 року. Такий прогноз у понеділок, 16 березня, зробив глава південнокорейської групи SK Group Чхве Те-вон в кулуарах технологічної конференції компанії Nvidia в Сан-Хосе, пишуть Reuters і Nikkei.
Зростання попиту з боку ШІ-компаній уже призвело до значного подорожчання оперативної пам'яті для споживчої техніки, оскільки виробники, серед них і SK Hynix, віддають перевагу більш прибутковим чипам пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM) для клієнтів на кшталт Nvidia.
"Штучний інтелект потребує великої кількості HBM, а для виробництва HBM нам потрібно використовувати значну кількість кремнієвих пластин. Тому нам потрібен час, щоб наростити їх виробництво - щонайменше чотири-п'ять років. Нинішній дефіцит може тривати до 2030 року, і ми очікуємо, що нестача пластин перевищуватиме 20%", - сказав Чхве.
Водночас за його словами, SK Hynix також працює над стратегією стабілізації цін на оперативну пам'ять для персональних комп'ютерів (DRAM).
"Я не можу оголосити її прямо зараз, але думаю, що наш генеральний директор представить новий план стабілізації цін на DRAM", - сказав він.
