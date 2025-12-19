Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент

Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту, обробленого власними інструментами компанії.

Користувачі можуть завантажити відео в Gemini й поставити запитання на кшталт "Чи було це створено за допомогою ШІ?". У відповідь застосунок аналізує відео та аудіодоріжку на наявність SynthID - фірмового "невидимого" водяного знака Google, який вбудовується у контент, створений її ШІ-моделями.

Gemini надає не лише відповідь "так" або "ні". Якщо SynthID виявлено, сервіс також вказує конкретні моменти у відео або звуці, де присутній водяний знак. Аналогічну перевірку Google запустила для зображень ще в листопаді, також обмеживши її контентом, створеним власними ШІ-інструментами.





У компанії визнають, що водяні знаки теоретично можна видалити. Google називає SynthID "непомітним", однак поки невідомо, наскільки складно його прибрати та чи зможуть сторонні платформи коректно розпізнавати цей маркер. Проблему ускладнює відсутність єдиного стандарту маркування ШІ-контенту в соцмережах, через що діпфейки часто залишаються непоміченими.

Gemini підтримує перевірку відео до 100 МБ і тривалістю до 90 секунд. Функція доступна у всіх країнах і всіма мовами, де працює Gemini.