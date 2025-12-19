Фінансові новини
- |
- 19.12.25
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
13:45 19.12.2025 |
Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту, обробленого власними інструментами компанії.
Користувачі можуть завантажити відео в Gemini й поставити запитання на кшталт "Чи було це створено за допомогою ШІ?". У відповідь застосунок аналізує відео та аудіодоріжку на наявність SynthID - фірмового "невидимого" водяного знака Google, який вбудовується у контент, створений її ШІ-моделями.
Gemini надає не лише відповідь "так" або "ні". Якщо SynthID виявлено, сервіс також вказує конкретні моменти у відео або звуці, де присутній водяний знак. Аналогічну перевірку Google запустила для зображень ще в листопаді, також обмеживши її контентом, створеним власними ШІ-інструментами.
У компанії визнають, що водяні знаки теоретично можна видалити. Google називає SynthID "непомітним", однак поки невідомо, наскільки складно його прибрати та чи зможуть сторонні платформи коректно розпізнавати цей маркер. Проблему ускладнює відсутність єдиного стандарту маркування ШІ-контенту в соцмережах, через що діпфейки часто залишаються непоміченими.
Gemini підтримує перевірку відео до 100 МБ і тривалістю до 90 секунд. Функція доступна у всіх країнах і всіма мовами, де працює Gemini.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Поки що не можу отримати відповідь, як саме спрацюють гарантії безпеки від США в разі агресії РФ
|Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП-варантів: угоду підтримали 99% їх власників
|Запас на 2026 рік: уряд дозволив Мінфіну позичити додаткові 55 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент
|Micron прогнозує дефіцит пам’яті DRAM та NAND протягом 2026 року і після нього
|Google запускає нову модель Gemini 3 Flash, яка у 3 рази швидша за Gemini 2.5 Pro
|У мережі Starlink Direct to Cell менш ніж за місяць зареєструвалося більше 2 мле абонентів – CEO "Київстар"
|Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту
Бізнес
|Xiaomi за замовчуванням встановить криптогаманці на всі нові смартфони з 2026 року
|Україна будує "цифровий щит" на основі хмарної інфраструктури та інтеграції з кіберекосистемою НАТО і ЄС
За словами спікерів, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року Україна перенесла критичні масиви даних до дата-центрів на території ЄС. Уже в 2023 році стратегія була трансформована в бік створення суверенних національних дата-центрів із підтримкою транскордонних рішень резервного копіювання.
|Google презентувала Disco: експериментальний браузер зі штучним інтелектом
|AMD розглядає можливість співпраці із Samsung для виробництва чипів за 2-нм техпроцесом
|У ЄС можуть відкласти заборону двигунів внутрішнього згоряння для гібридів на п’ять років
|ChatGPT та Grok допомагають розповсюджувати шкідливе ПЗ на Mac
|В Україні попит на електромобілі виріс майже втричі: які моделі найпопулярніші