Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google додала у Gemini функцію перевірки відео на ШІ-контент

13:45 19.12.2025

Новини IT

Google розширила можливості Gemini, додавши функцію перевірки відео на використання генеративного ШІ, але це працює лише для контенту, обробленого власними інструментами компанії.

Користувачі можуть завантажити відео в Gemini й поставити запитання на кшталт "Чи було це створено за допомогою ШІ?". У відповідь застосунок аналізує відео та аудіодоріжку на наявність SynthID - фірмового "невидимого" водяного знака Google, який вбудовується у контент, створений її ШІ-моделями.

Gemini надає не лише відповідь "так" або "ні". Якщо SynthID виявлено, сервіс також вказує конкретні моменти у відео або звуці, де присутній водяний знак. Аналогічну перевірку Google запустила для зображень ще в листопаді, також обмеживши її контентом, створеним власними ШІ-інструментами.


У компанії визнають, що водяні знаки теоретично можна видалити. Google називає SynthID "непомітним", однак поки невідомо, наскільки складно його прибрати та чи зможуть сторонні платформи коректно розпізнавати цей маркер. Проблему ускладнює відсутність єдиного стандарту маркування ШІ-контенту в соцмережах, через що діпфейки часто залишаються непоміченими.

Gemini підтримує перевірку відео до 100 МБ і тривалістю до 90 секунд. Функція доступна у всіх країнах і всіма мовами, де працює Gemini.

За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,3374
  0,0010
 0,00
EUR
 1
 49,5940
  0,0351
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:50
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9829  0,10 0,23 42,5193  0,10 0,24
EUR 49,2893  0,12 0,24 49,9289  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1950  0,20 0,46 42,2250  0,20 0,46
EUR 49,5285  0,25 0,50 49,5500  0,26 0,51

Бізнес