Intel представила процесори Core Ultra 300 з приростом ігрової продуктивності до 77%
11:01 07.01.2026 |
На виставці CES 2026 компанія Intel офіційно представила процесори Core Ultra Series 3, також відомі під кодовою назвою Panther Lake. За словами виробника, це перша платформа для ШІ ПК, створена на техпроцесі Intel 18A, спроєктована та виготовлена безпосередньо у США.
Intel позиціонує Core Ultra Series 3 як широку мобільну лінійку. Партнери компанії готують понад 200 варіантів ноутбуків, а самі процесори вже пройшли тестування й сертифікацію для вбудованих пристроїв та сценаріїв локальної обробки даних. Йдеться про робототехніку, розумні міста, автоматизацію та медицину - з підтримкою розширених температурних режимів і цілодобової роботи 24×7.
За словами Джима Джонсона, віцепрезидента Intel і керівника Client Computing Group, ключові акценти нової серії - енергоефективність, зростання продуктивності CPU, більший інтегрований GPU, потужніші ШІ-блоки та повна сумісність з x86-застосунками.
Core Ultra X9 та X7
У верхньому сегменті Intel запускає новий клас процесорів Core Ultra X9 та X7. Ці чипи поєднують найпотужнішу інтегровану графіку Intel Arc на архітектурі Xe3 з:
Intel орієнтує ці рішення на ігри, створення контенту та важку багатозадачність у ноутбуках. Для флагманського Core Ultra X9 388H компанія заявляє:
Оновлена схема назв
Intel також змінює підхід до найменування своїх процесорів. Бренд Core Ultra залишається маркером преміумсегмента, тоді як звичайні Intel Core на тій самій архітектурі використовуватимуть у доступніших ноутбуках.
На CES 2026 компанія AMD анонсувала свій новий флагманський процесор Ryzen 7 9850X3D, який став найшвидшим у серії 9000X3D. Чип базується на архітектурі Zen 5 і оснащений технологією AMD 3D V-Cache другого покоління, що забезпечує виняткову ігрову продуктивність, особливо в порівнянні з конкурентами.
