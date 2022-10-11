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Dimensity 9000+ випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, а Snapdragon 870 виявилася швидше за Snapdragon 888 у новому рейтингу Master Lu
12:00 11.10.2022 |
Творці бенчмарку Master Lu підбили підсумки третього кварталу 2022 року, опублікувавши рейтинг найпродуктивніших однокристальних систем для смартфонів.
За минулий квартал Qualcomm і MediaTek випустили Snapdragon 8 Plus Gen 1 і Dimensity 9000+, два флагманські чіпи, які принесли помітні покращення продуктивності в порівнянні з оригінальними платформами.
За даними рейтингу, Dimensity 9000+ з дуже невеликою перевагою випередила Snapdragon 8 Plus Gen 1, посівши перше місце у списку. Процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1 набрав 340706 балів, в той час як оцінка роботи процесора Dimensity 9000+ склала 352717 балів. Однак у частині графічного процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1 набрала 516 004 балів, перевищивши 513 668 балів Dimensity 9000+
Третє та четверте місця зайняли Dimensity 9000 та Snapdragon 8 Gen 1 відповідно - вони помітно поступаються новим моделям.
Що цікаво, Snapdragon 870 у цьому рейтингу випередила Snapdragon 888 і впритул наблизилася до Snapdragon 888 Plus.
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