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Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
09:58 27.09.2022 |
Дослідники Університету Флориди розробили метод виявлення аудіодипфейків, що вимірює різницю між зразками органічної та синтетичної мови.
За словами вчених, сьогодні існують способи відновлення голосу щодо анатомічної будови органів дихання. Завдяки подібним методам можна почути як звучали навіть динозаври.
Для розпізнавання дипфейків дослідники здійснили зворотну процедуру. Вони змоделювали мовний тракт для органічного та синтетичного голосу, використовуючи аудіозаписи. Це дозволило їм відтворити анатомію органів дихання людини що говорить по сегменту звукового уривка.
В результаті вчені з'ясували, що дипфейкові записи не обмежені анатомією мовного тракту людини. У процесі моделювання вони побачили такі форми, які відсутні у людей.
За словами дослідників, точність методу на тестовому наборі даних досягла 99%.
Вчені заявили, що дослідження не лише підтвердило висунуті гіпотези, а й виявило інші особливості. Наприклад, за аудіодипфейком модель часто створювала голосові шляхи того ж відносного діаметра та консистенції, що й соломинка для пиття. Насправді людські органи набагато ширші та складніші у будові, зазначили автори.
На думку дослідників, їхній підхід дозволить розпізнати навіть переконливі для людського слуху підробки.
«Тонкі, але біологічно обмежені аспекти генерування мови людьми не враховуються сучасними моделями [...]. Отже, [анатомія] може виступати як потужний інструмент для виявлення аудіодипфейків», - вважають автори.
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