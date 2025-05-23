Джерело: Jato Dynamics

Китайський автовиробник BYD вперше обігнав американську Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, повідомляє Bloomberg. Цю зміну вже називають переломним моментом для європейського автомобільного ринку.

За даними автомобільної аналітичної платформи Jato Dynamics, у квітні BYD продав 7231 новий електромобіль у Європі - це на 169% більше, ніж рік тому. Такий результат дав змогу BYD увійти до першої десятки брендів за продажами електромобілів у Європі.

Продажі Tesla у квітні впали на 49%.

Якщо враховувати також гібридні електромобілі, то перевага BYD над Tesla виявиться ще більшою - загальні продажі китайської компанії зросли на 359%.

Лідером ринку електромобілів у Європі залишається Volkswagen, який збільшив продажі на 61%. Чеський бренд Škoda збільшив продажі втричі і посів у квітні третє місце після BMW.

Найпопулярнішим електрокаром у Європі минулого місяця була Skoda Elroq - майже 8000 проданих одиниць.

BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі

Джерело: Jato Dynamics

Найпопулярнішим автомобілем загалом став Renault Clio з 19 000 проданими машинами. Він не очолював рейтинг з червня 2020 року. Останнім часом Clio програвав своєму бюджетному конкурентові Dacia Sandero, який став найпопулярнішим автомобілем у Європі у 2024 році.