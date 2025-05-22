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АНАЛІТИКА

Google представила Flow – просунутий інструмент для генерації відео

23:27 21.05.2025 |

Новини IT

 

Google представила Flow, новий інструмент, що поєднає у собі всі генеративні моделі компанії, як-от Imagen для створення зображення, Veo для генерації відео, та текстову Gemini, для створення кінематографічних кліпів, сцен та історій.

Користувачі зможуть сформулювати ідею відео для Gemini, створити необхідні ресурси за допомогою Imagen, а потім реалізувати задум через генеративну модель Veo.

Як пише Engadget, Flow матиме й додаткові функції для редагування та постановки відео. Користувачі зможуть обирати рух камери та кути зйомки, а також редагувати та додавати нові кліпи й цілі сцени. Крім того, Flow матиме власну систему управління активами для впорядкування ресурсів і навіть ваших підказок.

Новий інструмент Google буде доступний у США за підпискою Google AI Pro або новопредставленою AI Ultra. У випадку AI Pro користувачі отримають доступ до моделі Veo 2, яка отримала кілька покращень, як-от можливість контролювати рухи камери, функція "Перемальовування" для розширення кадру з портретного формату на альбомний та краще розуміння тіней, масштабу та взаємодії речей у відео.

Водночас в підписці Google AI Ultra буде доступна нова модель Veo 3. Це найсучасніша модель генерації відео Google, яка крім кращої якості у порівнянні з Veo 2, також вперше зможе генерувати відео зі звуком, як-от шум транспорту, спів птахів чи навіть діалоги між персонажами.

Нагадуємо, що на Google I/O також представили чат-бот Gemini для Chrome, запуск розширення "Огляд від ШІ" у пошуку в Україні та інших регіонах, модель для генерації зображень Imagen 4 та інструмент для створення UI Stitch. Крім того, Google оголосила, що працює з Xreal над розумними окулярами Project Aura на базі Android XR.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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