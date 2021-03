SpaceX запустила ещё 60 спутников Starlink и поставила рекорд, вернув первую ступень в девятый раз

SpaceX в рамках миссии по запуску очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink задействовала первую ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая ранее применялась уже 8 раз. Таким образом, был поставлен новый рекорд по возвращению: американская компания впервые в мире использовала первую ступень 9 раз.

Запуск состоялся в воскресенье со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Вскоре после отделения первая ступень Falcon 9 была успешно посажена на беспилотную баржу Of Course I Still Love You («Конечно, я всё ещё люблю тебя») в Атлантическом океане. Напомним: до капитального ремонта ступень должна отработать 10 запусков, а общее заложенное инженерами время жизни теоретически достигает 100 миссий.

Этот ускоритель ранее применялся в первом демонстрационном полёте корабля Crew Dragon, выводе спутников для RADARSAT Constellation, выводе аппарата SXM-7 для Sirius XM и пяти миссиях Starlink. Кстати, применённый в этот раз обтекатель Falcon 9 ранее использовался для вывода полезной нагрузки в миссии Transporter-1, когда компания Илона Маска (Elon Musk) вывела на орбиту сразу 143 спутника одной ракетой.





Интересно, что предыдущая миссия Starlink состоялась буквально 3 дня назад, а до конца месяца SpaceX собирается вывести ещё минимум 60 спутников. В настоящее время клиенты Starlink, участвующие в программе бета-тестирования «Лучше, чем ничего», приобретают комплект, который включает тарелочную антенну с фазированной решёткой и маршрутизатор Wi-Fi для беспроводного спутникового подключения к Интернету. В США стартовый комплект стоит $500 при ежемесячной абонентской плате $100, но программа действует уже во многих странах. SpaceX собирается построить завод Starlink в Техасе, а также развернуть спутниковые услуги до конца года в 25 странах. Компания также недавно подала заявку на обеспечение доступа к спутниковому Интернету для движущихся объектов.