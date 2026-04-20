20.04.26
- 19:06
Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків
14:04 20.04.2026 |
За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.
Це на 4,7% більше, ніж у 2024 році, повідомляє "Укравтопром".
Продажі легкових авто склали 70,98 млн одиниць, що на 5% більше, ніж торік, а комерційних ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).
Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн авто, що на 9% більше, ніж у 2024 році:
Друге місце посідають Сполучені Штати ‒ 16,7 млн авто (+2%):
Третій результат показала Індія ‒ 5,5 млн авто (+5%):
На четвертому місці Японія ‒ 4,5 млн авто (+3%):
Замикає лідерську п'ятірку Німеччина ‒ 3,2 млн авто (+0,5%):
Як повідомлялося, в Україні сегмент внутрішнього перепродажу залишається найбільшим за обсягом - 1307 угод, що на 28% більше, ніж у лютому. Водночас у річному вимірі зафіксовано спад на 10,5%, що свідчить про поступове скорочення парку застарілих вантажівок. Найчастіше перепродувалися самоскиди, фургони та бортові авто.
У криптоіндустрії набирає обертів дискусія щодо майбутнього безпеки біткоїна на тлі розвитку квантових обчислень. Група розробників на чолі з Джеймсоном Лоппом опублікувала пропозицію BIP-361, яка передбачає поетапне заморожування монет, що залишаються вразливими до квантових атак - включно з потенційними активами Сатоші Накамото у $74 млрд.
