Продажі нових авто у світі зростають: топ-5 найбільших ринків

За даними Всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2025 році глобальні продажі нових автомобілів досягли 99,8 млн одиниць.

Це на 4,7% більше, ніж у 2024 році, повідомляє "Укравтопром".

Продажі легкових авто склали 70,98 млн одиниць, що на 5% більше, ніж торік, а комерційних ‒ 28,82 млн одиниць (+3,5%).

Найбільшим національним автомобільним ринком залишається Китай, де за рік було продано 34,4 млн авто, що на 9% більше, ніж у 2024 році:

Легкових ‒ 30,1 млн одиниць (+9%)

Комерційних ‒ 4,3 млн одиниць (+11%)





Друге місце посідають Сполучені Штати ‒ 16,7 млн авто (+2%):

Легкових ‒ 2,7 млн одиниць (-8%)

Комерційних ‒ 14 млн одиниць (+4%)





Третій результат показала Індія ‒ 5,5 млн авто (+5%):

Легкових ‒ 4,5 млн одиниць (+5%)

Комерційних ‒ 1 млн одиниць (+8%)





На четвертому місці Японія ‒ 4,5 млн авто (+3%):

Легкових ‒ 3,8 млн одиниць (+3%)

Комерційних ‒ 0,7 млн одиниць (+5%)





Замикає лідерську п'ятірку Німеччина ‒ 3,2 млн авто (+0,5%):

Легкових ‒ 2,8 млн одиниць (+1%)

Комерційних ‒ 0,4 млн одиниць (-7%)

Як повідомлялося, в Україні сегмент внутрішнього перепродажу залишається найбільшим за обсягом - 1307 угод, що на 28% більше, ніж у лютому. Водночас у річному вимірі зафіксовано спад на 10,5%, що свідчить про поступове скорочення парку застарілих вантажівок. Найчастіше перепродувалися самоскиди, фургони та бортові авто.