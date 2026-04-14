Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні

У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).

Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".

Частка нових авто в цьому сегменті становила 56% проти 60% у березні минулого року.

Лідери на ринку гібридів у сегменті нових легкових авто:

Toyota Rav-4 (442 од.) Nissan Qashqai (149 од.) Toyota Yaris Cross (76 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом:

Ford Escape (89 од.) Ford Fusion US (88 од.) Kia Niro (75 од.)

Нагадаємо, у минулому місяці український автопарк поповнився 2021 електромобілем. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць, з них 227 нових і 1683 уживаних.