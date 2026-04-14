Фінансові новини
- |
- 14.04.26
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні
15:02 14.04.2026 |
У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).
Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".
Частка нових авто в цьому сегменті становила 56% проти 60% у березні минулого року.
Лідери на ринку гібридів у сегменті нових легкових авто:
- Toyota Rav-4 (442 од.)
- Nissan Qashqai (149 од.)
- Toyota Yaris Cross (76 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом:
- Ford Escape (89 од.)
- Ford Fusion US (88 од.)
- Kia Niro (75 од.)
Нагадаємо, у минулому місяці український автопарк поповнився 2021 електромобілем. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць, з них 227 нових і 1683 уживаних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
