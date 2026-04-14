Попит на гібридні автомобілі в Україні стрімко зростає: топ моделей у березні

15:02 14.04.2026 |

Транспорт

У березні український автопарк поповнився понад 3,3 тис. гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV).

Це на 42% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє "Укравтопром".

Частка нових авто в цьому сегменті становила 56% проти 60% у березні минулого року.

Лідери на ринку гібридів у сегменті нових легкових авто:

  1. Toyota Rav-4 (442 од.)
  2. Nissan Qashqai (149 од.)
  3. Toyota Yaris Cross (76 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом:

  1. Ford Escape (89 од.)
  2. Ford Fusion US (88 од.)
  3. Kia Niro (75 од.)

Нагадаємо, у минулому місяці український автопарк поповнився 2021 електромобілем. Порівняно з березнем минулого року попит на електрокари знизився на 63%, тоді як відносно лютого 2026 року зріс на 88%. Основну частку зареєстрованих електромобілів становили легкові авто ‒ 1910 одиниць, з них 227 нових і 1683 уживаних. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,4372
  0,0215
 0,05
EUR
 1
 50,7520
  0,1555
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2125  0,02 0,04 43,7894  0,07 0,16
EUR 50,7219  0,21 0,41 51,5081  0,28 0,54

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4400  0,09 0,21 43,4850  0,09 0,22
EUR 51,2678  0,31 0,60 51,3036  0,30 0,59

