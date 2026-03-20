Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку

Китайські виробники акумуляторів для електромобілів у 2025 році збільшили свою частку на світовому ринку до понад 70%. У 2021 році цей показник становив менше ніж 50%, пише Nikkei Asia.

За даними SNE Research, шість із десяти найбільших виробників батарей за обсягом встановленої потужності у 2025 році були китайськими. Їхня сумарна частка зросла приблизно на 4 відсоткові пункти за рік і досягла 70,4%.

Лідером ринку залишається CATL із часткою 39,2%. Компанія збільшила чистий прибуток на 42% у 2025 році - до 72,2 млрд юанів (близько $10,5 млрд). Серед клієнтів - китайські автовиробники та європейські компанії, зокрема Volkswagen і Mercedes-Benz.

Друге місце посідає BYD, яка виробляє батареї як для власних автомобілів, так і для інших компаній, включно з Xiaomi та концерном Stellantis. Також зростання поставок показали CALB і Gotion High-Tech.

Світовий обсяг встановлених батарей у 2025 році зріс на 32% і досяг 1 187 гігават-годин. Близько 60% цього обсягу припало на Китай.

Позиції південнокорейських виробників погіршилися. Їхня сукупна частка ринку у 2025 році знизилася до 15,3% проти понад 30% у 2021 році.

LG Energy Solution, найбільший виробник у Південній Кореї, отримує близько 40% доходу зі США. У 2025 році її чистий прибуток впав на 76% - до 80,8 млрд вон (близько $54,3 млн). SK On і Samsung SDI зафіксували чисті збитки.

Слабші результати корейських компаній пов'язують із фокусом на американському ринку, де скорочується попит на електромобілі. Компанії переглядають свою присутність у США: SK On скоротила близько 1 000 працівників на заводі в Джорджії, а LG Energy Solution оголосила про продаж частини активів спільного підприємства з Honda в Огайо.

Очікується, що у 2026 році темпи зростання китайського ринку можуть сповільнитися. У січні-лютому продажі електромобілів і гібридів у Китаї впали на 28% у річному вимірі після перегляду державних субсидій.

Китайські виробники розширюють виробництво за кордоном. CATL запустила виробничу лінію на заводі в Угорщині, а CALB нарощує присутність у Європі та Південно-Східній Азії.