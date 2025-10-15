Фінансові новини
Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
15:59 15.10.2025
Адвокати американського бізнесмена Ілона Маска 15 жовтня звернуться до Верховного суду штату Делавер із проханням відновити його пакет оплати праці від Tesla в розмірі $56 млрд. Про це пише Reuters.
Позов буде подано через два роки після того, як суддя суду нижчої інстанції Кетлін Маккормік скасувала рекордну компенсацію гендиректора Tesla. У січні 2024 року суддя постановила, що рада директорів Tesla не мала незалежності від Маска, коли схвалила пакет оплати праці у 2018 році, і що акціонери не мали ключової інформації, коли переважною більшістю голосували за нього.
Відповідачі стверджували, що Маккормік помилилася, вважаючи, що соціальні й ділові зв'язки з Маском скомпрометували їхню незалежність, і заявили, що акціонерів Tesla було поінформовано про економічні умови угоди про оплату праці, перш ніж вони схвалили план.
Якщо Маск програє апеляцію, він все одно отримає десятки мільярдів доларів акцій від компанії: в серпні Tesla погодилася на угоду про заміну, якщо план виплат від 2018 року не буде відновлено. У 2018 році Tesla оцінила, що план опціонів на акції коштуватиме $56 млрд, якщо компанія досягне операційних і фінансових цілей, що їй і вдалося. Оскільки акції й далі зростали, опціони наразі коштують ближче до $120 млрд, що може стати найбільшою компенсацією керівникам за всю історію.
У вересні рада директорів Tesla запропонувала план компенсації в розмірі близько $1 трлн.
