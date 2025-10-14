Фінансові новини
Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
13:29 14.10.2025 |
Tesla продала лише 5385 Cybertruck у третьому кварталі 2025 року - на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на дані Kelley Blue Book.
Загалом із початку року Tesla реалізувала трохи більше ніж 16 тисяч Cybertruck, тоді як Ілон Маск раніше прогнозував продажі на рівні 250 тисяч одиниць щороку. За підсумками року компанія очікує близько 20 тисяч проданих пікапів - удвічі менше, ніж у 2024-му.
На відміну від інших моделей, Tesla не розкриває статистику Cybertruck окремо, об'єднуючи її з Model S і Model X у категорії "інші моделі".
Загалом третій квартал став успішним для електромобілів у США: продано 438 487 одиниць - на 41% більше, ніж у попередньому кварталі. Такий ріст пов'язаний із завершенням дії федерального податкового кредиту $7500 для покупців EV, що спонукало клієнтів придбати авто до 30 вересня.
Втім, навіть на цьому тлі Cybertruck демонструє найгіршу динаміку серед електричних пікапів. Продажі Rivian R1T зросли на 13% рік до року, Ford F-150 Lightning - на 39,7%, GMC Hummer EV - на 21,9%, а Sierra EV показала приріст понад 770%.
На тлі слабких продажів Tesla почала передавати непродані Cybertruck іншим компаніям Ілона Маска. За даними Electrek, пікапи відправляють до SpaceX і xAI - частина з них замінює автопарк із бензинових авто.
Додатковим ударом стала судова справа проти Tesla - родини загиблих у ДТП звинувачують компанію в несправних дверних ручках, які нібито не дали можливості вибратися з палаючого авто.
