Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн

13:45 03.10.2025 |

Транспорт

 

Акціонери Tesla, зокрема SOC Investment Group та кілька державних чиновників, закликали інвесторів проголосувати проти безпрецедентного пакету виплат Ілону Маску на $1 трлн. Про це пише Reuters із посиланням на лист акціонерів.

У листі коаліція, куди також увійшли скарбники штатів Невада, Нью-Мексико та Коннектикут, закликала не лише відхилити компенсаційний пакет, але й виступити проти переобрання членів ради директорів Іри Еренпрейса, Джо Геббіа та Кетлін Вілсон-Томпсон.

Автори звернення заявили, що рада директорів у своєму "невпинному прагненні" утримати Маска затримала виконання ключових завдань, ухвалених на останньому річному зібранні, та не забезпечила належного контролю за керівництвом.

Вони також звернули увагу на погіршення операційних і фінансових результатів компанії.

Проти пакету виплат також виступив міський контролер Нью-Йорка Бред Лендер, давній критик Tesla та її ради директорів. Його повноваження завершуються 1 січня 2026 року.

Попри рекордні квартальні постачання, які Tesla відзвітувала цього тижня, ринок хвилюється через завершення дії податкових пільг у США для покупців електромобілів, що може різко знизити попит.

У відповідь на критику компанія заявила в соцмережі X, що план винагороди "пов'язує компенсацію Маска зі створенням для акціонерів трильйонів доларів вартості".

"Якщо Ілон Маск не досягне результатів - він нічого не отримає", - підкреслили в Tesla.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2764
  0,0549
 0,13
EUR
 1
 48,5039
  0,1305
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8868  0,08 0,18 41,4336  0,04 0,09
EUR 47,9904  0,20 0,41 48,7118  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2250  0,15 0,35 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,3700  0,22 0,46 48,4100  0,22 0,46

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес