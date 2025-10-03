Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн

Акціонери Tesla, зокрема SOC Investment Group та кілька державних чиновників, закликали інвесторів проголосувати проти безпрецедентного пакету виплат Ілону Маску на $1 трлн. Про це пише Reuters із посиланням на лист акціонерів.

У листі коаліція, куди також увійшли скарбники штатів Невада, Нью-Мексико та Коннектикут, закликала не лише відхилити компенсаційний пакет, але й виступити проти переобрання членів ради директорів Іри Еренпрейса, Джо Геббіа та Кетлін Вілсон-Томпсон.

Автори звернення заявили, що рада директорів у своєму "невпинному прагненні" утримати Маска затримала виконання ключових завдань, ухвалених на останньому річному зібранні, та не забезпечила належного контролю за керівництвом.

Вони також звернули увагу на погіршення операційних і фінансових результатів компанії.

Проти пакету виплат також виступив міський контролер Нью-Йорка Бред Лендер, давній критик Tesla та її ради директорів. Його повноваження завершуються 1 січня 2026 року.

Попри рекордні квартальні постачання, які Tesla відзвітувала цього тижня, ринок хвилюється через завершення дії податкових пільг у США для покупців електромобілів, що може різко знизити попит.

У відповідь на критику компанія заявила в соцмережі X, що план винагороди "пов'язує компенсацію Маска зі створенням для акціонерів трильйонів доларів вартості".

"Якщо Ілон Маск не досягне результатів - він нічого не отримає", - підкреслили в Tesla.