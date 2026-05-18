Фінансові новини
- |
- 18.05.26
- |
- 14:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Покупці судяться з Amazon через подорожчання товарів, пов’язане з митами Трампа
11:00 18.05.2026 |
На компанію Amazon подали колективний позов у США через тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа. Позивачі вимагають повернення коштів покупцям, які, за їхніми словами, були включені у вартість товарів через митні збори.
Що відомо
Як повідомляє Reuters, позов подано 17 травня до федерального суду в Сіетлі. У ньому стверджується, що Amazon отримала значні доходи завдяки підвищенню цін, яке пояснювалося тарифними витратами.
Підставою для судового позову стало рішення Верховного суду США, який визнав частину тарифної політики адміністрації Трампа незаконною. Після цього низка компаній у США отримала право подавати заявки на компенсацію сплачених мит.
За даними CNBC, деякі великі корпорації вже почали отримувати відшкодування від уряду. У позові проти Amazon зазначається, що компанія переклала тарифні витрати на споживачів через підвищення цін, однак не повернула кошти після появи можливості компенсацій.
Позивачі заявляють, що Amazon не здійснила жодного повернення цих витрат клієнтам.
Водночас логістичні компанії DHL, FedEx та UPS повідомили про запуск процедур повернення компенсацій своїм клієнтам. Також Nintendo подала окремий позов проти уряду США, пов'язаний із витратами на імпортні мита.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Психологічний стан і зачаття: чи є звʼязок
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Покупці судяться з Amazon через подорожчання товарів, пов’язане з митами Трампа
|Попит на нафту сповільнюється до рівнів пандемії — Bloomberg
|Нідерланди обрали місто для міжнародного трибуналу у справі Росії
|США домовилися з Китаєм про постачання літаків Boeing і рішень для ШІ
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Іран відкрив прохід китайським суднам через Ормузьку протоку
Бізнес
|Китайська BYD може скупити заводи європейських автовиробників
|Microsoft запускає механізм самовідновлення Windows через відкат драйверів
|Google змінює умови: нові акаунти Gmail матимуть 5 ГБ безплатного простору
|Україна почала розгортання власного супутникового угруповання – FT
|Американська влада дала дозвіл китайським компаніям на закупівлю ШІ-чипів Nvidia H200 – ЗМІ
|Флагманські Model S і X йдуть у минуле: Tesla переключається на роботів Optimus
|Європейські автовиробники домагаються послаблення екологічних норм – ЗМІ