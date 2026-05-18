Покупці судяться з Amazon через подорожчання товарів, пов’язане з митами Трампа

На компанію Amazon подали колективний позов у США через тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа. Позивачі вимагають повернення коштів покупцям, які, за їхніми словами, були включені у вартість товарів через митні збори.

Що відомо

Як повідомляє Reuters, позов подано 17 травня до федерального суду в Сіетлі. У ньому стверджується, що Amazon отримала значні доходи завдяки підвищенню цін, яке пояснювалося тарифними витратами.

Підставою для судового позову стало рішення Верховного суду США, який визнав частину тарифної політики адміністрації Трампа незаконною. Після цього низка компаній у США отримала право подавати заявки на компенсацію сплачених мит.

За даними CNBC, деякі великі корпорації вже почали отримувати відшкодування від уряду. У позові проти Amazon зазначається, що компанія переклала тарифні витрати на споживачів через підвищення цін, однак не повернула кошти після появи можливості компенсацій.

Позивачі заявляють, що Amazon не здійснила жодного повернення цих витрат клієнтам.

Водночас логістичні компанії DHL, FedEx та UPS повідомили про запуск процедур повернення компенсацій своїм клієнтам. Також Nintendo подала окремий позов проти уряду США, пов'язаний із витратами на імпортні мита.