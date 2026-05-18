Попит на нафту сповільнюється до рівнів пандемії — Bloomberg

Світовий попит на нафту цього року буде зростати повільніше, ніж очікувалося, - попереднє таке повільне зростання спостерігалося під час пандемії коронавірусу.

Як пише Bloomberg, Управління енергетичної інформації США заявило, що попит на нафту в світі цьогоріч зросте лише на 200 тис. барелів на день, що менше від прогнозу, який був до початку війни в Ірані, в 1,2 млн барелів на день.

Міжнародне енергетичне агентство бачить похмуріші перспективи, оскільки світове споживання скоротиться на 420 тис. барелів на день у 2026 році, порівняно з прогнозом зростання на 1,3 млн барелів на день до початку конфлікту на Близькому Сході.

Як пише видання, періоди, коли попит на нафту падає, рідкісні. Зазвичай вони вказують на негативні явища в світовій економіці. Так, минулого разу скорочення попиту спостерігалося за часів пандемії коронавірусу, до того - під час світової фінансової кризи 2008-2009 років.

Зниження попиту

Ознаки зниження попиту спочатку спостерігалися в Азії, де деякі країни оголосили надзвичайний стан у країні або закликали громадян працювати з дому для економії палива.

Останніми тижнями наслідки відчувалися ширше - авіакомпанії як у США, так і в Європі скоротили тисячі рейсів.

Обхід Ормузької протоки

Як повідомлялося, Об'єднані Арабські Емірати планують у 2027 році подвоїти експортні потужності сирої нафти в обхід Ормузької протоки.

Також стало відомо, що обсяги перевезень сирої нафти та нафтопродуктів через Панамський канал у квітні різко зросли на тлі проблем із поставками через Ормузьку протоку.

Наприкінці квітня повідомлялося, що вартість користування судноплавними маршрутами Панамського каналу сягнула рекордних рівнів, оскільки різко зріс попит з боку азійських компаній на тлі перебудови глобальних логістичних маршрутів через війну в Ірані. Щоденні аукціони на право транзиту водним шляхом фіксували в 5 разів більше заявок, ніж до початку конфлікту, а середня ціна на проходження через шлюзи типу Panamax становила близько $837,5 тис.

На початку травня швейцарська контейнерна компанія Mediterranean Shipping Company (MSC) - найбільший перевізник за місткістю контейнеровозів у світі - оголосила про запуск нового маршруту Європа - Червоне море - Близький Схід Експрес.

Раніше повідомлялося, що рух танкерів навколо мису Доброї Надії досяг рекордних показників у середині квітня, що свідчить про структурний перехід до довших морських маршрутів на тлі затяжного конфлікту на Близькому Сході та відмову від транзиту Перською затокою і Суецьким каналом.

Наслідки для авіагалузі

У квітні стало відомо, що Брюссель планує закликати країни Євросоюзу зменшити залежність від авіаційного пального з Близького Сходу та розглянути збільшення імпорту зі США у нових рекомендаціях, які очікуються наступного тижня.

До того німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про вимушену зупинку експлуатації 27 літаків, ставши першим великим перевізником, який ухвалив таке рішення. Водночас британська easyJet повідомила, що обсяги бронювань відстають від торішніх показників.

Аналітики очікують подальшого скорочення кількості рейсів, виведення частини літаків із експлуатації та запровадження додаткових зборів, оскільки ринок переоцінює фінансові результати авіакомпаній і вплив війни в Ірані на нестабільну прибутковість галузі.