США домовилися з Китаєм про постачання літаків Boeing і рішень для ШІ

Під час свого візиту до Китаю президент США заявив, що Пекін купить у Штатів 200 літаків Boeng. А ще стало відомо, що американці дали добро на продаж потужних відеокарт для ШІ від компанії Nvidia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

Попри заяву Трампа акції компанії Boeing впали на 4 відсотки, адже Китай погодився придбати лише 200 літаків замість очікуваних ринком 500 одиниць. Інвестори розраховували на значно масштабнішу угоду.

Раніше джерела Reuters повідомляли про зовсім інші цифри. Під час підготовки саміту обговорювалося замовлення 500 лайнерів моделі 737 MAX. Очікувалися також закупівлі великих широкофюзеляжних літаків. Але реальні обсяги виявилися вдвічі меншими.

Невідомо, коли саме почнеться постачання. Також немає інформації про конкретні типи літаків. Це замовлення мало стати частиною великого торгівельного перемир'я, зазначає агенція. Воно включає відмову США від тарифів та стабільне постачання рідкісноземельних елементів з Китаю.

Паралельно з авіаційними питаннями вирішувалася доля технологічного ринку, йдеться у матеріалі Reuters. США офіційно схвалили продаж чіпів Nvidia для десяти китайських компаній. Мова йде про модель H200, що є другою за потужністю для штучного інтелекту.

Списки покупців включають найбільших гравців:

  • Alibaba;
  • Tencent;
  • ByteDance;
  • JD.com;
  • Lenovo;
  • Foxconn.

    • Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуан особисто бореться за китайський ринок. Спочатку його не було в офіційному списку делегації Білого дому. Але Дональд Трамп особисто запросив його приєднатися до поїздки.
    За матеріалами: РБК-Україна
    Ключові теги: США, Китай
     

