Іран відкрив прохід китайським суднам через Ормузьку протоку
09:01 15.05.2026 |
Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством у регіоні.
Про це пише Reuters у четвер з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.
Рішення було ухвалене після звернень міністра закордонних справ Китаю та китайського посла в Ірані. Причому Тегеран погодився сприяти проходу низки китайських кораблів відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами.
Повідомлення агентств Fars з'явилося після заяв президента США Дональда Трампа й лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність забезпечити вільний рух енергоресурсів через Ормузьку протоку.
Reuters зазначає, що Іран вже під час війни заявляв, що нейтральні судна, зокрема ті, що пов'язані з Китаєм, можуть проходити через протоку, якщо вони координують свої дії з іранськими збройними силами.
Згідно з даними відстеження суден, китайський танкер, що перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані.
