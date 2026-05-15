Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран відкрив прохід китайським суднам через Ормузьку протоку

Іран почав дозволяти деяким китайським суднам проходити через Ормузьку протоку після досягнення домовленостей щодо правил управління судноплавством у регіоні.

Про це пише Reuters у четвер з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство Fars.

Рішення було ухвалене після звернень міністра закордонних справ Китаю та китайського посла в Ірані. Причому Тегеран погодився сприяти проходу низки китайських кораблів відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами.

Повідомлення агентств Fars з'явилося після заяв президента США Дональда Трампа й лідера Китаю Сі Цзіньпіна про необхідність забезпечити вільний рух енергоресурсів через Ормузьку протоку.

Reuters зазначає, що Іран вже під час війни заявляв, що нейтральні судна, зокрема ті, що пов'язані з Китаєм, можуть проходити через протоку, якщо вони координують свої дії з іранськими збройними силами.

Згідно з даними відстеження суден, китайський танкер, що перевозив 2 мільйони барелів іракської сирої нафти, у середу пройшов через Ормузьку протоку після того, як на понад два місяці застряг у Перській затоці через війну в Ірані.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9569
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,4384
  0,0630
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,01 0,02 43,9900  0,01 0,02
EUR 51,4024  0,08 0,15 51,4287  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес