Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди обрали місто для міжнародного трибуналу у справі Росії

Нідерланди визначили місце у Гаазі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Баккер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми вже визначили відповідне місце в міжнародній зоні Гааги», - заявила Баккер, коментуючи підготовку до запуску так званої «скелетної фази» трибуналу.

Водночас точну локацію поки не розголошують.

«Оскільки ми все ще працюємо над низкою питань - таких як безпека, юридичні та фінансові аспекти - точне місце буде оголошено пізніше», - додала Баккер.

За словами представниці Нідерландів, мерія Гааги вже офіційно висловила підтримку створенню трибуналу та подальшим крокам до його повноцінного запуску.

Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має судити вище керівництво РФ за злочин агресії проти України. Саме у Гаазі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми.

Водночас, восени 2025 року процес роботи над трибуналом сповільнився, оскільки Гаага вийшла з пропозицією побудувати новий суперзахищений ізолятор для Путіна вартістю 70 млн євро, що викликало занепокоєння у низки країн, особливо великих донорів, повідомляли Радіо Свобода чиновники з Ради Європи.

У квітні посол України в Нідерландах Андрій Костін повідомив про вихід із застою роботи над трибуналом.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0724
  0,1155
 0,26
EUR
 1
 51,2606
  0,1778
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5948  0,02 0,06 44,1676  0,02 0,04
EUR 51,0804  0,20 0,38 51,7112  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,1200  0,16 0,36 44,1600  0,17 0,39
EUR 51,2895  0,11 0,22 51,3271  0,10 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес