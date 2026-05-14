Ціни на авіаквитки в Європі продовжать зростати незалежно від ситуації в Ормузькій протоці — IATA

Голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту Віллі Волш заявив, що підвищення цін на авіаквитки в Європі є «неминучим» через високу вартість палива.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

За його словами, закриття Ормузької протоки спричинило різке зростання вартості авіаційного палива та викликало занепокоєння щодо його можливого дефіциту протягом найближчих місяців.

Як передає видання, наразі авіакомпанії запроваджують знижки на авіаквитки для деяких маршрутів, щоб переконати мандрівників використовувати літаки для своїх подорожей. Однак, Волш стверджує, що «така ситуація не триватиме довго».

«Можливо, будуть випадки, коли авіакомпанії робитимуть знижки, щоб стимулювати певний потік пасажирів... Але з часом неминуче висока ціна на нафту відобразиться на вищих цінах на квитки», - зазначив голова Міжнародної асоціації повітряного транспорту.

Він додав, що перебої з постачанням сирої нафти та пошкодження нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки свідчать про те, що «навіть якщо Ормузька протока зараз відкриється, ціни на паливо навряд чи швидко знизяться».

«Я думаю, що ця проблема триватиме ще кілька місяців і, можливо, продовжиться й наступного року», - заявив Віллі Волш.

Зазначимо, що Ормузька протока залишається ключовим шляхом для світового експорту нафти. Вона з'єднує провідних виробників у Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію, Іран, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. 

До початку війни на Близькому Сході через цей маршрут щодня транспортувалось близько п'ятої частини світового споживання нафти.
За матеріалами: hromadske.ua
 

