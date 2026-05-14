У США офіційно призначили нового голову Федеральної резервної систем

Сенат США затвердив Кевіна Ворша новим головою Федеральної резервної системи. Він змінить Джерома Пауелла на тлі суперечок щодо незалежності американського центробанку та зростання інфляції у США. Про це повідомляє Financial Times.

Сенат підтримав кандидатуру Ворша 54 голосами, проти - 45. Його висунув президент Дональд Трамп.

56-річний Ворш, імовірно, очолить ФРС уже наступного тижня. Йому доведеться працювати в умовах нового сплеску інфляції: дані, оприлюднені за останні два дні, свідчать про різке зростання цін.

Після голосування Сенату Трамп ще має офіційно затвердити чотирирічний термін Ворша.

Ворш зобов'язався продати значну частину своїх активів на понад $130 млн перед вступом на посаду.