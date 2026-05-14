14.05.26
- 12:23
У США офіційно призначили нового голову Федеральної резервної систем
10:15 14.05.2026 |
Сенат США затвердив Кевіна Ворша новим головою Федеральної резервної системи. Він змінить Джерома Пауелла на тлі суперечок щодо незалежності американського центробанку та зростання інфляції у США. Про це повідомляє Financial Times.
Сенат підтримав кандидатуру Ворша 54 голосами, проти - 45. Його висунув президент Дональд Трамп.
56-річний Ворш, імовірно, очолить ФРС уже наступного тижня. Йому доведеться працювати в умовах нового сплеску інфляції: дані, оприлюднені за останні два дні, свідчать про різке зростання цін.
Після голосування Сенату Трамп ще має офіційно затвердити чотирирічний термін Ворша.
Ворш зобов'язався продати значну частину своїх активів на понад $130 млн перед вступом на посаду.
